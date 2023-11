IND vs AUS 2nd T20: सूर्यकुमार और किशन को गेंदबाजी करना मुश्किल, बेहरेनडोर्फ ने मजाकिया अंदाज में कहा- मैं किसी दूसरे को गेंद सौंप दूंगा

Highlights चार ओवर में 25 रन देकर एक विकेट लिया। भारत ने 209 रन का लक्ष्य हासिल करके सीरीज में शुरुआती बढ़त बनाई थी। सूर्यकुमार और किशन ने अर्धशतक लगाए थे।

IND vs AUS 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेसन बेहरेनडोर्फ की हमेशा कोशिश रहती है कि वह सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों से एक कदम आगे रहें लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा करना अक्सर मुश्किल होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 मैच में बेहरेनडोर्फ ऑस्ट्रेलिया के अकेले गेंदबाज थे जिन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर नहीं खेलने दिया।

उन्होंने चार ओवर में 25 रन देकर एक विकेट लिया। भारत ने 209 रन का लक्ष्य हासिल करके सीरीज में शुरुआती बढ़त बनाई थी। इस मैच में सूर्यकुमार और किशन ने अर्धशतक लगाए थे। बेहरेनडोर्फ से पूछा गया कि वह मुंबई इंडियंस के अपने इन साथियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा,‘‘मैं किसी दूसरे को गेंद सौंप दूंगा।’’

Ishan Kishan scored 30 of his 58 runs in the first T20I against Tanveer Sangha, scoring at a rate of 272.7 against the leg-spinner 👊



