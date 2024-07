India's tour of Sri Lanka 2024: कोच गौतम और कप्तान सूर्यकुमार की पहली परीक्षा, श्रीलंका में टीम इंडिया, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो, देखें

Highlights India's tour of Sri Lanka 2024: मुंबई से कोलंबो के रास्ते पाल्लेकल। टीम इंडिया श्रीलंका पहुंची। India's tour of Sri Lanka 2024: कोलंबो में कुछ देर रुकने के बाद टीम सीधे पाल्लेकल पहुंच गई। India's tour of Sri Lanka 2024: भारत को श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 और वनडे सीरीज खेलनी है।

India's tour of Sri Lanka 2024: नए मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ भारतीय पुरूष क्रिकेट टीम कोलंबो के रास्ते यहां पहुंच गई जिसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया । पंद्रह सदस्यीय भारतीय टीम सहयोगी स्टाफ के साथ सोमवार को मुंबई से रवाना हुई । इससे पहले गंभीर और चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने मीडिया को संबोधित किया था। कोलंबो में कुछ देर रुकने के बाद टीम सीधे पाल्लेकल पहुंच गई। भारत को श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 और वनडे सीरीज खेलनी है।

पहला टी20 मैच 27 जुलाई को खेला जायेगा जबकि बाकी दो 28 और 30 जुलाई को होंगे। भारतीय टीम दो, चार और सात अगस्त को तीन वनडे खेलेगी। बीसीसीआई ने एक्स पर लिखा ,‘मुंबई से कोलंबो के रास्ते पाल्लेकल। टीम इंडिया श्रीलंका पहुंची।’