IND VS AUS 2023: ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, कमिंस की जगह इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, पांच मैचों की टी20 सीरीज, यहां देखें 15-खिलाड़ियों की सूची, देखें मैच टाइम टेबल

IND VS AUS 2023: आईसीसी विश्व कप 2023 के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। मैथ्यू वेड को ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान दी गई है। 2023 विश्व कप फाइनल के चार दिन बाद नवंबर में पांच मैचों की टी20ई सीरीज खेलना है।

भारत दौरे के लिए निर्धारित ऑस्ट्रेलिया की 15-खिलाड़ियों की टीम का कप्तान बनाया गया है। विश्व कप टीम का हिस्सा पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेज़लवुड की तेज गेंदबाजी तिकड़ी को आराम दिया गया है और उन्हें मिशेल मार्श और कैमरून ग्रीन की हरफनमौला जोड़ी भी नहीं खेलेगी।

