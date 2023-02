Ind Vs Aus 1st Test: 70 रन और 7 विकेट लेने वाले जडेजा पर एक्शन, अंपायर की अनुमति के बिना बाईं तर्जनी पर लगाई क्रीम, मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना

Highlights अंपायर की अनुमति के बिना अपनी बाईं तर्जनी पर एक क्रीम लगाई। एक डिमेरिट पॉइंट प्राप्त किया है। मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया है।

Ind Vs Aus 1st Test: भारत ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 132 रन से हराकर 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस बीच टीम इंडिया के हरफनमौला रविंद्र जडेडा पर आईसीसी और मैच रेफरी ने एक्शन लिया है।

🚨 JUST IN: India star handed penalty for ICC Code of Conduct charge during first Test against Australia!#WTC23 | #INDvAUS | Details 👇 — ICC (@ICC) February 11, 2023

आईसीसी आचार संहिता के अनुसार जडेजा को लेवल 1 के अपराध का दोषी पाया गया है। रवींद्र जडेजा पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है और अंपायरों को सूचित किए बिना अपनी उंगली पर मरहम लगाने के लिए एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है।

आईसीसी ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, "भारत टीम प्रबंधन ने समझाया था कि उंगली का स्पिनर अपने गेंदबाजी हाथ की तर्जनी पर सूजन के लिए क्रीम लगा रहा था। यह मैदानी अंपायरों से अनुमति लिए बिना किया गया था।" ICC ने आगे बताया कि मैच रेफरी को यकीन हो गया था कि क्रीम को किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं लगाया गया था, जिससे जडेजा पर गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा सकता था।

Domination 👊



Outstanding effort from India to go 1-0 up against Australia in the Border-Gavaskar Trophy 👌#WTC23 | #INDvAUS | 📝: https://t.co/69XuLpfYpLpic.twitter.com/d6VR2t7Zyp — ICC (@ICC) February 11, 2023

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के पांच विकेट लेने के साथ अपनी उंगली पर कुछ लगाने को लेकर बहस छेड़ दी । यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिसमें जडेजा को अपने टीम के साथी मोहम्मद सिराज से कुछ लेकर उसे अपनी बाईं तर्जनी पर लगाते और रगड़ते हुए दिखा रहे है।

An all-round match-winning performance to mark a memorable return! 🙌🏻@imjadeja becomes the Player of the Match as #TeamIndia win by an innings & 132 runs 👏🏻



Scorecard ▶️ https://t.co/SwTGoyHfZx…#INDvAUS | @mastercardindiapic.twitter.com/VBGfjqB4dZ — BCCI (@BCCI) February 11, 2023

इस पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और पूर्व खिलाड़ी सवाल उठा रहे है। जब एक प्रशंसक ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो फुटेज को साझा किया तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने उन्होंने जवाब दिया, ‘दिलचस्प’। यह ‘उंगली में दर्द से राहत के लिए मरहम’ था। ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के सदस्य डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ दक्षिण अफ्रीका में 2018 में गेंद से छेड़छाड़ के आरोप में प्रतिबंध झेल चुके है।