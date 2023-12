IND v ENG: ‘स्टोक्सी’ ने कमाल कर दिया, 9 विकेट और अर्धशतक, मजूमदार ने कहा- पता चल गया टेस्ट क्रिकेट में क्या चीज अहम

Highlights सभी के लिए भी जिन्होंने अपना पदार्पण किया था। इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत है जिससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं मजाक में दीप्ति (शर्मा) को ‘स्टोक्सी’ (बेन स्टोक्स का निकनेम) पुकारता हूं।

IND v ENG: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने कहा कि शनिवार को यहां एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 347 रन से रौंदकर उनकी टीम को पता चल गया कि टेस्ट क्रिकेट में क्या चीज अहम होती है। मजूमदार अपनी खिलाड़ियों के प्रयासों से काफी खुश थे।

It was really good to see the head coach, Amol Muzumdar, lending his experienced advice to the girls. With his calm demeanor, I'm sure he'll lead this team to greater heights. Best wishes. @BCCIWomenpic.twitter.com/GwAcvNz1AS — Mithali Raj (@M_Raj03) December 16, 2023

उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी टीम मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में आस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भी इसी प्रदर्शन को जारी रखे। इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद कोच ने कहा, ‘‘ढाई दिन में शानदार खेल रहा।

Laughter, banter & joy! ☺️ 😎



𝗗𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗼𝗼𝗺 𝗕𝗧𝗦 right after #TeamIndia's historic Test win over England 👏 👏



𝗗𝗢 𝗡𝗢𝗧 𝗠𝗜𝗦𝗦 🎥 🔽 #INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/eUux8ukSNQ — BCCI Women (@BCCIWomen) December 16, 2023

कोई भी टेस्ट मैच आसान नहीं होता लेकिन लड़कियों ने जैसे प्रयास किये, वानखेड़े में टेस्ट से पहले पांच-छह दिन एकजुट होकर अभ्यास कर अच्छी तैयारी की जिसके परिणामस्वरूप यह जीत मिली। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने सोचा था कि हम एक निश्चित तरीके से खेलेंगे और मैं चाहूंगा कि वे ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखें। हमने पहले दिन 400 रन बनाने की योजना नहीं बनायी थी।

यह भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत है और उन सभी के लिए भी जिन्होंने अपना पदार्पण किया था। ’’ मजूमदार ने कहा, ‘‘इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत है जिससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्हें (भारत) पता चला कि आखिर टेस्ट क्रिकेट क्या होता है। ’’ कोच ने दीप्ति शर्मा की खूब प्रशंसा की जिन्होंने पहली पारी में 67 रन की पारी के अलावा मैच में 39 रन देकर नौ विकेट हासिल किये और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहीं। मजूमदार ने कहा, ‘‘मैं मजाक में दीप्ति (शर्मा) को ‘स्टोक्सी’ (बेन स्टोक्स का निकनेम) पुकारता हूं।

A resounding triumph for @BCCIWomen! To beat England by 347 runs within 3 days is a special achievement. @Deepti_Sharma06 had a Test to remember with her 9 wickets and a half-century with the bat. Renuka Singh and @Vastrakarp25 provided the crucial breakthroughs when required and… pic.twitter.com/Kq2dsECjSI — Mithali Raj (@M_Raj03) December 16, 2023

नौ विकेट और एक अर्धशतक, वह टीम की अहम खिलाड़ी हैं और यह उसके आत्मविश्वास के लिए भी अहम है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘पहली बार हमारे लगातार दो टेस्ट मैच हो रहे हैं और हम आस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के लिए भी उत्साहित हैं। ’’ दीप्ति को भी अपने प्रदर्शन पर गर्व है और उन्होंने कहा कि डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच पर स्पिनरों को काफी मदद मिल रही थी।

उन्होंने कहा, ‘‘बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हम टेस्ट शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। गर्व महसूस हो रहा है और हमने रणनीति के अनुसार ही गेंदबाजी की। हम पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए काफी संयमित रहे, हमने सिर्फ भागीदारी बनाने की कोशिश की। ’’

दीप्ति ने कहा, ‘विकेट से काफी मदद मिली और मैंने भी इसका फायदा उठाया। हैरी दी (कप्तान हरमनप्रीत कौर) कह रही थीं कि ‘सही जगह गेंद डालो और टर्न से तुम्हें मदद मिलेगी’। हम अगले टेस्ट में भी यही लय जारी रखना चाहते हैं। ’