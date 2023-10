ENG vs NZ ICC World Cup 2023: आईसीसी विश्व कप में इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड, जानें रिकॉर्ड, आँकड़े, सर्वाधिक रन और विकेट

Highlights टीमें 2019 में विश्व कप के एक ऐतिहासिक फाइनल में भिड़ी थीं। इंग्लैंड ने विवादास्पद बाउंड्री काउंटबैक नियम के आधार पर खिताब जीता था। इरादा 2019 फाइनल को दोहराने का होगा।

ICC World Cup 2023 ENG vs NZ head-to-head record; England vs New Zealand stats, most runs, wickets: आईसीसी विश्व कप 2023 आज से शुरू हो रहा है। इंग्लैंड क्रिकेट के सामने न्यूजीलैंड की टीम है। 2019 विजेता हर मोर्चो पर बेहतर है। इरादा 2019 फाइनल को दोहराने का होगा।

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पिछले महीने चार मैचों की एकदिवसीय सीरीज में भी आमना-सामना किया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 3-1 से जीता था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता चरम पर है, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ने आमने-सामने के रिकॉर्ड में 44-44 मैच जीते हैं।

वनडे में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड आमने-सामने का रिकॉर्डः (ENG VS NZ HEAD-TO-HEAD RECORD IN ODIS)-

खेले गए मैच: 95

इंग्लैंड जीता: 44

न्यूज़ीलैंड जीता: 44

टाई: 3

कोई परिणाम नहीं: 4

अंतिम परिणाम: इंग्लैंड 100 रन से जीता (लॉर्ड्स; सितम्बर 2023)

अंतिम पाँच परिणाम: इंग्लैंड जीता - 3; न्यूजीलैंड जीता - 1, टाई- 1

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड- वनडे में उच्चतम और निम्नतम स्कोरः

इंग्लैंड (उच्चतम स्कोर) बनाम न्यूजीलैंड: 408/9 (50) - इंग्लैंड 210 रनों से जीता (2015)

इंग्लैंड (न्यूनतम स्कोर) बनाम न्यूजीलैंड: 89 (37.2) - इंग्लैंड 155 रन से हार गया (2002)

न्यूजीलैंड (उच्चतम स्कोर) बनाम इंग्लैंड: 398/5 (50) - न्यूजीलैंड 13 रनों से जीता (2015)

न्यूजीलैंड (न्यूनतम स्कोर) बनाम इंग्लैंड: 134 (42.1) - न्यूजीलैंड 54 रन से हार गया (1984)

इंग्लैंड (सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर) बनाम न्यूजीलैंड: बेन स्टोक्स 182 (124)

इंग्लैंड (सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े) बनाम न्यूजीलैंड: विक मार्क्स 5/20 (10)

न्यूजीलैंड (सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर) बनाम इंग्लैंड: मार्टिन गुप्टिल 189* (155)

न्यूजीलैंड (सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े) बनाम इंग्लैंड: टिम साउथी 7/33 (9)।

इंग्लैंड की टीम युवा नहीं है, लेकिन जोस बटलर की कप्तानी में वह तीसरा विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार है। टी20 विश्व कप भी इंग्लैंड ने ही जीता था। दूसरी ओर अभी तक आईसीसी विश्व कप नहीं जीत सकी न्यूजीलैंड टीम के सामने कई समस्याएं हैं। कप्तान केन विलियमसन अभ्यास मैच खेलने के बावजूद पहला मैच नहीं खेल पायेंगे। वहीं तेज गेंदबाज टिम साउदी भी पहले मैच में उपलब्ध नहीं हैं।