ICC Women's T20 World Cup 2024: रहिए तैयार, 6 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान में टक्कर, देखिए शेयडूल, 2 ग्रुप और 10 टीम, 20 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला

Highlights ICC Women's T20 World Cup 2024: दुबई 20 अक्टूबर को 18 दिवसीय टूर्नामेंट के समापन की भी मेजबानी करेगा। ICC Women's T20 World Cup 2024: ग्रुप ए में छह बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। ICC Women's T20 World Cup 2024: ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड को रखा गया है।

ICC Women's T20 World Cup 2024: आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 (ICC Women's T20 World Cup 2024) की मेजबानी बांग्लादेश की जगह संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। टीम इंडिया 4 अक्टूबर को दुबई में न्यूजीलैंड से पहला मुकाबला खेलेगी। दुबई 6 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबले की मेजबानी करेगा। आईसीसी ने आगामी महिला टी20 विश्व कप के लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है। दुबई 20 अक्टूबर को 18 दिवसीय टूर्नामेंट के समापन की भी मेजबानी करेगा। मौजूदा राजनीतिक संकट के कारण बांग्लादेश में इसकी मेजबानी करना असंभव हो जाने के बाद टूर्नामेंट को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया था।

Unveiling the updated fixtures for the ICC Women’s #T20WorldCup 2024 🗓https://t.co/k4chTlN68C