ICC Women's T20 World Cup: 12 फरवरी को टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान, कौर ने कहा-महिला आईपीएल नीलामी के पहले ये मैच महत्वपूर्ण

ICC Women's T20 World Cup 2023: महिला प्रीमियर लीग के लिये नीलामी होने वाली है लेकिन भारतीय टीम का फोकस पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप के पहले मैच पर है जिसमें वे अंडर 19 टीम की सफलता को दोहराना चाहेंगे । महिला आईपीएल के लिए नीलामी 13 फरवरी को मुंबई में है जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप का मैच 12 फरवरी को यहां होगा ।

हरमनप्रीत कौर ने टी20 विश्व कप कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ नीलामी से पहले हमें काफी महत्वप़ूर्ण मैच खेलना है और हमारा फोकस उसी पर है।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ यह विश्व कप सबसे महत्वपूर्ण है । हमारा फोकस आईसीसी ट्रॉफी पर है। ये सब चीजें चलती रहती है और एक खिलाड़ी को पता होता है कि उसके लिये क्या अहम है और उसे फोकस कैसे बनाये रखना है ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ हम इतने परिपक्व हैं कि हमें पता है कि हमारे लिये क्या अहम है ।’’ शेफाली वर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने पिछले महीने पहला अंडर 19 विश्व कप जीता। सीनियर टीम भी इस सफलता को दोहराना चाहती है । हरमनप्रीत ने कहा ,‘‘ अंडर 19 विश्व कप देखने के बाद हमें प्रेरणा मिली है । उन्होंने हमें अच्छे प्रदर्शन के लिये प्रेरित किया है ।

हम सभी के लिये यह खास पल था और उनकी इस कामयाबी से कई लड़कियों को क्रिकेट खेलने की प्रेरणा मिलेगी जो हमेशा से हमारा लक्ष्य था ।’’ भारतीय कप्तान ने उम्मीद जताई कि महिला आईपीएल भारत में महिला क्रिकेट के विकास में उसी तरह योगदान देगा जैसे महिला बिग बैश या द हंड्रेड ने आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में दिया है ।

