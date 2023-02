Women's T20 World Cup 2023: कीवी टीम 67 पर ढेर, लगातार दो हार झेलने के बाद न्यूजीलैंड तालिका में सबसे नीचे, सेमीफाइनल की दौड़ में दक्षिण अफ्रीका

Highlights ट्रायोन को गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको म्लाबा (4-0-10-3) का शानदार साथ मिला। गेंदबाजों की फिरकी की सामने न्यूजीलैंड की टीम 67 रन पर आउट हो गयी। जीत ने दक्षिण अफ्रीका के नेट रन रेट (1.550) में सुधार हुआ।

ICC Women's T20 World Cup 2023: क्लो ट्रायोन के हरफनमौला प्रदर्शन से मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने महिला टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड पर 65 रन की बड़ी जीत से सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा।

ट्रायोन ने 34 गेंद में 40 रन की शानदार पारी खेली जिससे दक्षिण अफ्रीका शुरुआती झटकों से उबर कर छह विकेट पर 132 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा करने में सफल रहा। उन्होंने इसके बाद तीन ओवर में 12 रन देकर दो विकेट चटकाये। ट्रायोन को गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको म्लाबा (4-0-10-3) का शानदार साथ मिला।

⭐ Chloe Tryon 40 + 2/12 🙌 Nonkululeko Mlaba 3/10 South Africa have rescued their campaign with a thumping win!

बायें हाथ के इन स्पिन गेंदबाजों की फिरकी की सामने न्यूजीलैंड की टीम 67 रन पर आउट हो गयी। इस जीत ने दक्षिण अफ्रीका के नेट रन रेट (1.550) में सुधार हुआ। टीम ग्रुप एक तालिका में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गयी। शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।

लगातार दो हार झेलने के बाद न्यूजीलैंड तालिका में सबसे निचले पायदान पर है और टीम के लिए अंतिम-चार में पहुंचने की संभावना अब खत्म हो गयी है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन न्यूजीलैंड को ऑफ स्पिनर ईडन कार्सन (23 रन पर दो विकेट) से गेंदबाजी की शुरुआत करने का फायदा हुआ।

उन्होंने पहले ओवर में ही ताजमिन ब्रिट्स को एक रन पर पगबाधा कर दिया। मरीजान काप की नौ रन की पारी को लिया ताहुहू ने खत्म किया। सलामी बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट और सुने लुस ने पावरप्ले ने कुछ अच्छे शॉट लगाये जिससे छह ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने दो विकेट पर 44 रन बना लिये।

कप्तान लुस 17 गेंदों में 22 रन बनाकर रन आउट हो गयी। वोल्वार्ड्ट (13) तहुहू का दूसरा शिकार बनी। डेलमी टकर को कार्सन ने चलता किया जिससे दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम 12.3 ओवर में पवेलियन लौट गयी। ट्रायोन ने इसके बाद मोर्चा संभाला और निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

