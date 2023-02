ICC Women's T20 World Cup 2023: स्मृति मंधाना की 87 रन की ताबड़तोड़ पारी, चौके और छक्के की बारिश, आयरलैंड के सामने 156 का लक्ष्य

Highlights आयरलैंड के खिलाफ छह विकेट पर 155 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। शेफाली और हरमनप्रीत रन बनाने के लिए संघर्ष करती दिखी लेकिन स्मृति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शेफाली ने 29 गेंद की पारी में तीन चौके लगाये जबकि हरमनप्रीत 20 गेंद की पारी में एक भी चौका लगाने में विफल रही।

ICC Women's T20 World Cup 2023: सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की 87 रन की ताबड़तोड़ पारी से भारत ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप दो के अपने आखिरी लीग मुकाबले में सोमवार को यहां आयरलैंड के खिलाफ छह विकेट पर 155 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

भारतीय टीम अगर इस मैच को जीतती है तो इंग्लैंड के साथ इस ग्रुप से सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लेगी। वामहस्त बल्लेबाज मंधाना ने 56 गेंद की आकर्षक पारी में नौ चौके और तीन छक्के जड़े। उन्होने शेफाली वर्मा (24) के साथ पहले विकेट के लिए 62 और कप्तान हरमनप्रीत कौर (13) के साथ दूसरे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलायी।

बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच पर शेफाली और हरमनप्रीत रन बनाने के लिए संघर्ष करती दिखी लेकिन स्मृति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शेफाली ने 29 गेंद की पारी में तीन चौके लगाये जबकि हरमनप्रीत 20 गेंद की पारी में एक भी चौका लगाने में विफल रही। आयरलैंड के लिए लॉरा डेलेनी ने तीन जबकि ऑर्ला प्रेंडरगस्ट ने दो विकेट चटकाये।

आर्लीन केली को एक सफलता मिली। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। स्मृति और शेफाली ने शुरुआती 10 ओवर के अंदर 62 रन जोड़े। शेफाली एक बार फिर अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रही। वह कप्तान डेलेनी की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौटी। हरमनप्रीत जहां रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी।

