ICC Women's T20 World Cup 2023: चार ओवर और 15 रन खर्च कर पहली बार 5 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन, इंग्लैंड के खिलाड़ी रन के लिए तरसे

Highlights पहले तीन विकेट अपनी झोली में डालकर इंग्लैंड को मुश्किल में डाला। पारी के अंत में दो और विकेट हासिल किये। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन शुरुआत की।

ICC Women's T20 World Cup 2023: मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह ने पांच विकेट झटककर अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया जिसकी मदद से भारत ने शनिवार को यहां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप लीग मैच में इंग्लैंड को सात विकेट पर 151 रन पर रोक दिया।

रेणुका (15 रन देकर पांच विकेट) ने शुरुआती झटके देकर पहले तीन विकेट अपनी झोली में डालकर इंग्लैंड को मुश्किल में डाला और फिर उन्होंने पारी के अंत में दो और विकेट हासिल किये। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन शुरुआत की जिसमें रेणुका ने पारी की तीसरी ही गेंद पर डानी वाट को बल्ला छुआने के लिये उकसाया और ऋचा घोष ने कैच लपकने मं कोई कोताही नहीं बरती।

