T20 World Cup 2023: न्यूजीलैंड 162, श्रीलंका 60, 102 रन से रौंदा, सूजी और अमेलिया ने 110 रन जोड़े, तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी

ICC Women's T20 World Cup 2023: सलामी बल्लेबाज सूजी बेट्स (56) और अमेलिया केर (66) के अर्धशतक से न्यूजीलैंड ने ग्रुप ए में श्रीलंका को 102 रन से रौंदकर महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने की दौड़ को रोमांचक बना दिया।

सूजी और अमेलिया ने दूसरे विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की जो न्यूजीलैंड की ओर से टी20 विश्व कप में तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इन दोनों की पारियों से टीम ने तीन विकेट पर 162 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 15.5 ओवर में सिर्फ 60 रन पर ढेर हो गई।

Amelia Kerr 🤝 Suzie Bates



A 110-run partnership has helped New Zealand to a big total against Sri Lanka.



Follow LIVE 📝: https://t.co/eKbAsTd5Ug#NZvSL | #T20WorldCup | #TurnItUppic.twitter.com/wucEi9Bq8i — ICC (@ICC) February 19, 2023

अमेलिया ने गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए सात रन देकर दो विकेट चटकाए जबकि लिया ताहुहु ने 12 रन देकर दो विकेट हासिल किए। श्रीलंका की तरफ से सिर्फ कप्तान चामरी अटापट्टू (19) और मालशा शेहानी (10) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए। श्रीलंका की टूर्नामेंट में यह दूसरी बड़ी हार है और उसकी पांच टीम के ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद टूट चुकी है।

इस जीत से सोफी डिवाइन की अगुआई वाली न्यूजीलैंड की टीम के नेट रन रेट में काफी इजाफा हुआ है और टीम अंक तालिका में आट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इससे पहले न्यूजीलैंड ऩे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सूजी ने सलामी बल्लेबाज बर्नाडिन बेजुइडेनहोट (32) के साथ पहले विकेट के लिए 5.4 ओवर में 46 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई।

66 & 2/7 🔥



Amelia Kerr shone with bat and ball to win the @aramco Player of the Match award 🤩#NZvSL | #T20WorldCup | #TurnItUppic.twitter.com/0mMzGD5D3l — ICC (@ICC) February 19, 2023

बर्नाडिन ने 20 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके मारे। अचिनी कुलसूर्या (14 रन पर एक विकेट) ने बर्नाडिन को कप्तान के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा। सूजी और अमेलिया ने इसके बाद मोर्चा संभाला और श्रीलंका की गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से रन बटोरे।

श्रीलंका के क्षेत्ररक्षकों ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों को कुछ जीवनदान भी दिए। बर्नाडिन को दो जीवनदान मिले जबकि नीलाक्षी डिसिल्वा ने सूजी को आउट करने का आसान मौका गंवाया। अमेलिया ने 40 गेंद में अपना पहला टी20 अर्धशतक पूरा किया जबकि सूजी ने भी अपना 24वां अर्धशतक जड़ा।