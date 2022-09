ICC Women’s T20 World Cup 2023: आयरलैंड और बांग्लादेश ने महिला टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया, यहां जानें 10 टीम के बारे में

Highlights बांग्लादेश की महिला टीम ने थाईलैंड पर 11 रन की जीत हासिल की। आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को चार रन से मात दी। पापुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका आठ टीम के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली अन्य टीमें थीं।

ICC Women’s T20 World Cup 2023: आयरलैंड और बांग्लादेश ने अबू धाबी में जिम्बाब्वे और थाईलैंड पर जीत के साथ 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में अपनी जगह बुक कर ली। बांग्लादेश की महिला टीम ने थाईलैंड पर 11 रन की जीत हासिल की।

आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को चार रन से मात दी। इस तरह दोनों टीमें आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के साथ शामिल हो गयी हैं जिन्होंने पहले ही 10 टीम के टूर्नामेंट के लिये अपनी जगह पक्की कर ली थी।

बांग्लादेश टीम की कप्तान निगार सुल्ताना जॉटी ने कहा, ‘‘हम यहां टी20 विश्व कप के लिये क्वालीफाई करने के लिये आये थे और हमने ऐसा कर दिया। हम इतने वर्षों से साथ खेल रहे हैं और यह दुनिया को दिखाने का हमारा मौका था कि हम कितना अच्छा खेलते हैं और बतौर टीम हमने कितना सुधार किया है। ’’

आयरलैंड की कप्तान लौरा डिलनी ने कहा, ‘‘आयरलैंड में इस खेल को बढ़ावा देने के लिये हमारा क्वालीफाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भाग्यशाली हैं कि क्रिकेट आयरलैंड ने अब हमारे लिये पूर्णकालिक अनुबंध शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि हमने इसका फायदा भी देखना शुरू कर दिया है। ’’ पापुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका आठ टीम के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली अन्य टीमें थीं।

