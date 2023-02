ICC Women's T20 World Cup 2023: टीम इंडिया सेमीफाइनल में, भारत ने आयरलैंड को 5 रन से हराया, ऑस्ट्रेलिया से 23 फरवरी को टक्कर!

Highlights टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 23 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो सकता है। आयरलैंड के खिलाफ छह विकेट पर 155 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

ICC Women's T20 World Cup 2023: भारत ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप दो के अपने आखिरी लीग मुकाबले में सोमवार को आयरलैंड को 5 रन से हराया। टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 23 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो सकता है।

टीम इंडिया ग्रुप-बी में 4 मैच में 3 जीत और एक हार के साथ 6 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम का सामना ग्रुप-ए में पहले स्थान पर रहने वाली टीम से होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और टीम इंडिया ने अंतिम चार में जगह बना ली।

India are through to the semi-finals 🥳



They win by DLS method against Ireland in Gqeberha to finish the Group stage with six points 👊#INDvIRE | #T20WorldCup | #TurnItUppic.twitter.com/y46pOhPKPz