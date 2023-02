T20 World Cup 2023: नॉकआउट मैच से पहले तेज बुखार, 34 गेंद में 52 रन की पारी, हरमनप्रीत ने कहा-रन आउट ने बाहर किया, आंसुओं को रोकना मुश्किल

Highlights मैच में खेलने का फैसला किया और अर्धशतक जड़ा। रन आउट होना मैच का रुख बदलने वाला रहा। जेमिमा रोड्रिग्स के साथ हुई साझेदारी से हम लय में आ गये थे।

ICC Women's T20 World Cup 2023: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला आईसीसी टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पांच रन की हार के लिये अपने रन आउट होने को दुर्भाग्यपूर्ण करार किया। हरमनप्रीत के लिये इस हार के बाद अपने आंसुओं को रोकना मुश्किल था।

Harmanpreet Kaur responds to her crucial dismissal in the #T20WorldCup semi-final 👇https://t.co/pgciMnTRWT — ICC (@ICC) February 23, 2023

इस नॉकआउट मैच से पहले उन्हें तेज बुखार था लेकिन उन्होंने मैच में खेलने का फैसला किया और अर्धशतक जड़ा। लेकिन उनका रन आउट होना मैच का रुख बदलने वाला रहा। हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, ‘‘इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली महसूस नहीं कर सकती। जेमिमा रोड्रिग्स के साथ हुई साझेदारी से हम लय में आ गये थे। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके बाद हम हारने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। जिस तरह से मैं रन आउट हुई इससे ज़्यादा कुछ दुर्भाग्याशाली नहीं हो सकता। ’’ हरमनप्रीत ने जेमिमा को उनके दमदार प्रदर्शन का श्रेय देते हुए कहा, ‘‘ इस तरह का प्रयास करना और मैच को आख़िरी ओवर तक ले जाने से हम खुश हैं। हम आख़िरी गेंद तक चुनौती देना चाहते थे। ’’