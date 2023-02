Highlights फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट पर 156 रन बनाए थे जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की 6 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना सकी इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने छठवीं बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया

केपटाउन: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 के फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में विश्व विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से मात दी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट पर 156 रन बनाए थे। जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की 6 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने छठवीं बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी के अर्धशतक से ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छह विकेट पर 156 रन बनाए। मूनी ने 53 गेंद में नौ चौकों और एक छक्के से नाबाद 74 रन की पारी खेलने के अलावा एलिसा हीली (18) के साथ पहले विकेट के लिए 36 और एशलेग गार्डनर (29) के साथ दूसरे विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी की।

वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लॉरा शानदार 61 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 48 गेंदों का सामना किया और 5 चौके और 3 छक्के लगाए। उनके अलावा च्लोए ट्रायॉन ने 25 रनों की पारी खेली। शेष बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक के सामने कमजोर नजर आए, जिससे टीम को 19 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

