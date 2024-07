India A Women squad for Tour of Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे से हरमनप्रीत की छुट्टी, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, 18 खिलाड़ियों की लिस्ट, मैच शेयडूल, तारीख और स्थानों की पूरी सूची

Highlights India A Women squad for Tour of Australia: साइमा ठाकोर को स्टैंडबाय के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। India A Women squad for Tour of Australia: साजना सजीवन, उमा छेत्री और साइका इशाक को भी जगह मिली है। India A Women squad for Tour of Australia: तीन टी20, तीन 50 ओवर के मैच और एक चार दिवसीय मैच खेलना है।

India A Women squad for Tour of Australia: ऑफ स्पिनर मीनू मनि सात अगस्त से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत ‘ए’ महिला टीम की अगुआई करेंगी। श्वेता सेहरावत को उप कप्तान बनाया गया है। भारत को आगामी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ के ​​खिलाफ तीन टी20, तीन 50 ओवर के मैच और एक चार दिवसीय मैच खेलना है। टीम में साजना सजीवन, उमा छेत्री और साइका इशाक को भी जगह मिली है। शबनम शकील को भी टीम में शामिल किया गया है लेकिन चयन फिटनेस पर निर्भर करेगा। सत्ताइस वर्षीय तेज गेंदबाज साइमा ठाकोर को स्टैंडबाय के तौर पर टीम में शामिल किया गया है।

India A Women squad for Tour of Australia: भारत ए टीम-

मीनू मनि (कप्तान), श्वेता सेहरावत, प्रिया पूनिया, शुभा सतीश, तेजल हसबनिस, किरण नवगिरे, साजना सजीवन, उमा छेत्री, शिप्रा गिरी, राघवी बिष्ट, साइका इशाक, मन्नत कश्यप, तनुजा कंवर, प्रिया मिश्रा, मेघना सिंह, सायली सतघरे, शबनम शकील और एस यशश्री।

स्टैंडबाय: साइमा ठाकोर।

India A Women squad for Tour of Australia: कार्यक्रम-

सात अगस्त - पहला टी20 (एलेन बॉर्डर फील्ड, ब्रिसबेन)

नौ अगस्त - दूसरा टी20 (एलेन बॉर्डर फील्ड, ब्रिसबेन)

11 अगस्त - तीसरा टी20 (एलेन बॉर्डर फील्ड, ब्रिसबेन)

14 अगस्त - पहला 50 ओवर का मुकाबला (मैकाय)

16 अगस्त - दूसरा 50 ओवर का मुकाबला (मैकाय)

18 अगस्त - तीसरा 50 ओवर का मुकाबला (मैकाय)

22-25 अगस्त - चार दिवसीय मुकाबला (गोल्ड कोस्ट)।