Women's T20 World Cup 2023: महिला टी20 विश्व कप में इंडिया की पहली हार, इंग्लैंड टीम ने जीत की हैट्रिक पूरी की, देखें प्वाइंट टेबल

Highlights रेणुका सिंह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट निकाले। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड को सात विकेट पर 151 रन पर रोक दिया।

ICC Women's T20 World Cup 2023: भारतीय महिला टीम को आईसीसी महिला टी20 विश्व कप लीग मैच में इंग्लैंड ने करारी हार दी। टीम इंडिया की पहली हार है। इंग्लैंड ने जीत की हैट्रिक पूरी की। 6 अंकों के साथ पहले पायदान पर है। टीम इंडिया के पास 4 अंक है।

इंग्लैंड टीम ने भारत को 11 रन से हराया। रेणुका सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने मेहनत पर पानी फेर दिया। रेणुका सिंह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट निकाले। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने अर्धशतकीय पारी खेली।

सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (52 रन) की अर्धशतकीय पारी और ऋचा घोष (नाबाद 47 रन) के अंतिम ओवर में 19 रन बनाने के बावजूद भारत को शनिवार को यहां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप लीग मैच में इंग्लैंड से 11 रन से हार का सामना करना पड़ा। टी20 विश्व कप में इस तरह इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और जीत का रिकॉर्ड 6-0 कर दिया।

Renuka Thakur with career-best figures 👋 Watch the highlights here 👉 https://t.co/sPfiPoIpQ4 #T20WorldCup #TurnItUp pic.twitter.com/n3FKhGTbKc

मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह ने पांच विकेट झटककर अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया जिससे इंग्लैंड की टीम सात विकेट पर 151 रन ही बना सकी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम मंधाना की सात चौके और एक छक्के जड़ित 41 गेंद की पारी तथा ऋचा घोष की 34 गेंद (चार चौके, दो छक्के) की नाबाद पारी के बावजूद निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 140 रन ही बना सकी।

सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (08), जेमिमा रोड्रिग्स (13 रन) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (04) ने जल्दी विकेट गंवा दिये जिससे टीम का स्कोर तीन विकेट पर 62 रन हो गया। इसका खामियाजा भारत को हार से भुगतना पड़ा। मंधाना और ऋचा ने चौथे विकेट के लिये 43 रन की भागीदारी निभायी। लेकिन 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर मंधाना के आउट होने के बाद स्कोर चार विकेट पर 105 रन था।

अंतिम चार ओवर में 47 रन की दरकार थी। फिर दीप्ति शर्मा (07) रन आउट हो गयीं और ऋचा ने अंतिम ओवर में दो चौके और एक छक्के से 19 रन जोड़े लेकिन टीम को जीत तक नहीं ले जा सकीं। इससे पहले रेणुका (15 रन देकर पांच विकेट) ने शुरूआती झटके देकर पहले तीन विकेट अपनी झोली में डालकर इंग्लैंड को मुश्किल में डाला और फिर उन्होंने पारी के अंत में दो और विकेट हासिल किये।

Classy stuff from Nat Sciver-Brunt ✨



The England batter dug her team out of a hole in Gqeberha.



Follow LIVE 📝: https://t.co/98WOCJe4Vr#ENGvIND | #T20WorldCup | #TurnItUppic.twitter.com/ktFQoPeERs