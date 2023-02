ICC Women's T20 World Cup 2023: ग्रुप-ए में ऑस्ट्रेलिया अजेय, 4 मैच, चार जीत और 8 अंक के साथ सेमीफाइनल में, 23 फरवरी को मुकाबला

Highlights ऑस्ट्रेलिया के सामने ग्रुप बी में सेकेंड स्थान पर रहने वाली टीम से टक्कर होगा। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 23 फरवरी को केपटाऊन में खेला जाएगा। 4 मैच खेलते हुए चारों में जीत दर्ज की।

ICC Women's T20 World Cup 2023: महिला टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ग्रुप-ए में ऑस्ट्रेलिया अजेय रहा। 4 मैच खेलते हुए चारों में जीत दर्ज की। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 23 फरवरी को केपटाऊन में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सामने ग्रुप बी में सेकेंड स्थान पर रहने वाली टीम से टक्कर होगा।

Pure quality with bat and ball ✨



Re-live Australia’s win over South Africa ⬇#SAvAUS | #T20WorldCup | #TurnItUp — ICC (@ICC) February 18, 2023

तहलिया मैकग्रा की 57 रन की शानदार पारी के दम पर गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप एक के मैच में दक्षिण अफ्रीका को छह विकेट से हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। मैकग्रा ने 33 गेंद की आक्रामक पारी में 10 चौके जड़े जिससे ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए मिली 125 रन के लक्ष्य को 21 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।

ऑस्ट्रेलिया की टूर्नामेंट में यह लगातार चौथी जीत है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 124 रन बनाये। टीम के लिए तेजमिन ब्रिट्स ने सबसे ज्यादा 45 रन का योगदान दिया। कप्तान सुने लुस ने 20 जबकि सलामी बल्लेबाज लॉरा वुलफार्ट ने 19 रन बनाये।

ऑस्ट्रेलिया के लिए जॉर्जिया वेयरहम ने दो तो वहीं मेगन शूट, डार्सी ब्राउन, एलिस पेरी, ऐश्लीघ गार्डनर ने एक-एक विकेट चटकाये। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 40 रन तक तीन विकेट गंवा कर मुश्किल में थी लेकिन इसके बाद मैकग्रा और गार्डनर ने चौथे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी कर टीम को जीत के मुहाने पर पहुंचा दिया। गार्डनर 29 गेंद में 28 रन बनाकर नाबाद रही।