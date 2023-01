ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2023: 4,4,4,4,4,6, भारतीय कप्तान ने किया कमाल, एक ओवर में कूट डाले 26 रन

Highlights अंडर-19 महिला विश्व कप में 16 टीमें एक दूसरे के आमने-सामने होंगी। महिला क्रिकेटरों के लिये यह टूनामेंट पहली बार शनिवार से शुरू हुआ। 1988 के बाद से 14 पुरुष अंडर-19 विश्व कप आयोजित किये हैं।

ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2023: भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा ने अंडर-19 महिला विश्व कप में कमाल कर दिया। एक ओवर में 26 रन कूट डाले। 5 चौके और एक छक्का लगाया। वर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 16 गेंद में 45 रन की पारी खेली।

भारत को प्रारंभिक दौर में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और स्कॉटलैंड का सामना करना है। ग्रुप डी में रखा गया है। शेफाली वर्मा की अगुआई वाली टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना अभियान शुरू की। शेफाली के अलावा ऋचा घोष भारतीय टीम में एक और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है।

4⃣4⃣4⃣4⃣4⃣6⃣



Shafali Verma smashes 26 Runs in an over 🔥🔥#CricketTwitter#U19T20WorldCuppic.twitter.com/grsn2IoMiv