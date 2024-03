Highlights विराट ने 46 बार लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी की है इसमें से भारत ने 40 मैच जीते हैं विराट हर 6.1 गेंदों पर एक चौका या छक्का लगाते हैं।

ICC T20 World Cup: टी20 विश्व कप 2024 जून महीने से शुरू हो रहा है। भारतीय टीम टी20 विश्व कप 2024 रोहित शर्मा की कप्तानी में ही खेलेगी। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विराट कोहली का विश्वकप में खेलना तय नहीं है। कुछ क्रिकेट पंडितों ने भी कोहली को विश्वकप की टीम में जगह न मिलने की वकालत की है। लेकिन विराट कोहली के आंकड़े कहते हैं कि वह टी20 के भी उतने ही शानदार खिलाड़ी हैं जितने की टेस्ट या वनडे के। हमने विराट कोहली के टी20 आंकड़ो का एक विश्लेषण किया है।

विराट कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए 109 बार बल्लेबाजी की है। इसमें से 70 मौकों पर भारत को जीत मिली है। इन पारियों में विराट ने 67.33 की औसत से 2828 रन बनाए हैं और 15 बार वे मैन ऑफ द मैच रहे। लक्ष्य का पीछा करते समय उनका औसत 71.85 है। यही नहीं विराट ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 137 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।

विराट ने 46 बार लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी की है। इसमें से भारत ने 40 मैच जीते हैं। 18 बार विराट नॉट आउट रहे हैं। टी20 विश्व कप 2022 के दौरान मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 82 रन की पारी आज भी लक्ष्य का पीछा करते हुए खेली गई दुनिया की सबसे बेहतरीन पारी मानी जाती है।

Virat Kohli in T20 World Cup



2012 - 5 innings, 185 runs, 46.25 avg

2014 - 6 innings, 319 runs, 106.3 avg

2016 - 5 innings, 273 runs, 136.5 avg

2021 - 3 innings, 68 runs, 34.0 avg

2022 - 6 innings, 296 runs, 98.67 avg



1141 Runs (MOST)

1141 Runs (MOST)

81.50 Average (BEST)