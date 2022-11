ICC T20 World Cup 2022: दक्षिण अफ्रीका टी20 विश्व कप से बाहर, कप्तान ने कहा- हार स्वीकार करना मुश्किल, कमजोर नीदरलैंड से हारकर बाहर हुए

Highlights एकजुट इकाई के तौर पर हमें प्लेऑफ में पहुंचने का भरोसा था। दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिये कमजोर नीदरलैंड को हराने की जरूरत थी। उलटफेर भरी हार से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला ‘करो या मरो’ का बन गया।

ICC T20 World Cup 2022: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने कहा कि टी20 विश्व कप से बाहर होने की बात स्वीकार करना मुश्किल है क्योंकि उनकी टीम रविवार को कमजोर नीदरलैंड से हारकर फिर से एक और आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर हो गयी।

दक्षिण अफ्रीका को नीदरलैंड ने सुपर 12 मुकाबले में 13 रन से हराकर टूर्नामेंट के ग्रुप चरण से बाहर कर दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद अंत में हार जाती है इसलिये उसे ‘चोकर्स’ कहा जाता है। मैच के बाद निराश बावुमा ने कहा, ‘‘इसे पचा पाना मुश्किल है। एकजुट इकाई के तौर पर हमें प्लेऑफ में पहुंचने का भरोसा था। ’’

दमदार तेज गेंदबाजी आक्रमण रखने वाली दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिये कमजोर नीदरलैंड को हराने की जरूरत थी। लेकिन इस उलटफेर भरी हार से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला ‘करो या मरो’ का बन गया।

💥 Dutch delight for the Netherlands

😢 Dismay for South Africa as semi-final dream over

🤔 Who is in the box seat to qualify from Group 2?



All the talking points from a thrilling #SAvNED contest at #T20WorldCup in Adelaide 👇https://t.co/P4n3nNhpSt