आईसीसी टी20 विश्व कप 2022ः श्रीलंका टीम पर अकेले भारी पड़े फिलिप्स, 64 गेंद, 104 रन, 10 चौके और 4 छक्का, टूर्नामेंट का दूसरा शतक

Highlights न्यूजीलैंड के लिए केवल दो अन्य बल्लेबाज ही दोहरे अंक के स्कोर तक पहुंच सके। डेरिल मिशेल ने 22 और मिशेल सैंटनर ने नाबाद 11 रन बनाये। महीश तीक्षणा, धनंजय डि सिल्वा, लाहिरू कुमारा और वानिंदु हसारंगा डि सिल्वा ने एक एक विकेट प्राप्त किया।

ICC T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने धमाका कर दिया। टूर्नामेंट के मौजूदा चरण का दूसरा शतक बनाया। फिलिप्स ने 64 गेंद में 104 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्का शामिल हैं। फिलिप्स श्रीलंका टीम पर अकेले भारी पड़ गए।

123 बी मैकुलम बनाम बान पल्लेकेले 2012

104 जी फिलिप्स बनाम एसएल सिडनी 2022

93 एम गुप्टिल बनाम एससीओ दुबई 2021

92*डी कॉनवे बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2022

न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स (104 रन) के शतक की बदौलत खराब शुरूआत से उबरते हुए शनिवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच में सात विकेट पर 167 रन का स्कोर खड़ा किया। न्यूजीलैंड ने पावरप्ले के अंदर 15 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे जिसके बाद फिलिप्स (64 गेंद, 10 चौके, चार छक्के) ने डेरिल मिशेल (24 गेंद में 22 रन) ने 84 रन की भागीदारी निभाकर पारी संभाली।

#T20WorldCup | #NZvSL

फिलिप्स ने 12 रन के स्कोर पर मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाकर बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाये, उन्हें हालांकि श्रीलंकाई टीम ने एक और जीवनदान दिया। टीम के लिये फिलिप्स के अलावा केवल दो अन्य बल्लेबाज ही दोहरे अंक के स्कोर तक पहुंच सके। मिशेल के अलावा मिशेल सैंटनर 11 रन बनाकर नाबाद रहे।

फिलिप्स ने अपनी यादगार पारी के दौरान स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ शॉट लगाये। उन्होंने पहला छक्का चमिका करूणारत्ने पर लगाया। इससे उनका बड़े शॉट खेलने का आत्मविश्वास बढ़ा और खराब शुरूआत के बाद टीम की रन गति भी बढ़ने लगी। फिलिप्स ने रहस्यमयी स्पिनर महीश तीक्षणा की गेंद पर चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया जिसका उन्होंने दहाड़ते हुए जश्न मनाया।

Glenn Phillips brings up a phenomenal hundred, his second in T20Is 😍
#T20WorldCup | #NZvSL