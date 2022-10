आईसीसी टी20 विश्व कप 2022ः नाटकीय अंतिम ओवर के बाद बांग्लादेश तीन रन से जीता, जिम्बाब्वे का सपना टूटा, इस खिलाड़ी ने किया कमाल का प्रदर्शन

Highlights सीन विलियम्स ने 42 गेंद में 64 रन की अर्धशतकीय पारी से टीम की उम्मीद कायम रखी। विलियम्स 19वें ओवर में आउट हुए, जिससे जिम्बाब्वे केा अंतिम छह गेंद पर 16 रन चाहिए थे। दो गेंद पर रिचर्ड नगारावा ने उन पर एक चौका और एक छक्का जड़ दिया जिससे टीम दौड़ में बनी रही।

ICC T20 World Cup 2022: बांग्लादेश ने रविवार को यहां टी20 विश्व कप के महत्वपूर्ण मैच के नाटकीय अंतिम ओवर के बाद जिम्बाब्वे पर तीन रन से जीत दर्ज की जिसमें खिलाड़ी मैदान छोड़कर चले गये थे लेकिन उन्हें मुकाबला पूरा करने के लिये वापस बुलाया गया जब अधिकारियों ने महसूस किया कि नुरूल हसन की अंतिम गेंद पर स्टंपिंग की अपील सही नहीं थी।

सलामी बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांटो (55 गेंद में 71 रन) के क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में पहले अर्धशतक की बदौलत बांग्लादेश ने सात विकेट 150 रन बनाये। जवाब में जिम्बाब्वे ने कई विकेट गंवा दिये जिससे छठे ओवर में उनका स्कोर चार विकेट पर 35 रन था लेकिन सीन विलियम्स ने 42 गेंद में 64 रन की अर्धशतकीय पारी से टीम की उम्मीद कायम रखी।

विलियम्स 19वें ओवर में आउट हुए जिससे जिम्बाब्वे केा अंतिम छह गेंद पर 16 रन चाहिए थे। मोसादेक हुसैन ने अपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण ओवर डाला, उन्होंने दूसरी गेंद पर ब्रैड इंवास (02) को आउट किया लेकिन अगली दो गेंद पर रिचर्ड नगारावा ने उन पर एक चौका और एक छक्का जड़ दिया जिससे टीम दौड़ में बनी रही।

🐯 Bangladesh stay alive in semi-final race

🕰️ Veterans turn back the clock with vintage performances

🔥 Shanto, Taskin shine on big stage



All the talking points from another final over thriller at The Gabba 👇#T20WorldCup | #BANvZIMhttps://t.co/uAgwnZ2eEX