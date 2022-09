ICC T20 World Cup 2022: पूर्व सलामी बल्लेबाज ने चुनी टॉप 5, टीम इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान खिलाड़ी शामिल, देखें

Highlights एशिया महादेश के तीन देश के खिलाड़ी शामिल हैं। दो तेज गेंदबाज, एक स्पिनर, एक हरफनमौला और एक ओपनर को जगह दी है। टी20 क्रिकेट में उसकी विकेट हासिल करने की क्षमता महत्वपूर्ण है।

ICC T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 विश्व कप 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी मार्क वॉ ने टॉप 5 खिलाड़ियों की सूची जारी की है। वॉ ने लिस्ट में दो तेज गेंदबाज, एक स्पिनर, एक हरफनमौला और एक ओपनर को जगह दी है। एशिया महादेश के तीन देश के खिलाड़ी शामिल हैं।

वॉ ने 8500 एकदिवसीय रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के 1999 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे। वॉ ने टीम इंडिया के सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह को, पाकिस्तान के तेज गेंदबाद शाहिन शाह अफरीदी, अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद, ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला ग्लेन मैक्सवेल और इंग्लैंड टीम के कप्तान और ओपनर जोस बटलर को शामिल किया है।

