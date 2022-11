"अच्छा हुआ वह टी20 विश्वकप नहीं खेला", उमरान मलिक के पिता का चौंकाना वाला बयान

Highlights न्यूज 18 से बात करते हुए उमरान मलिक के पिता ने कहा, अच्छा हुआ वह टी20 विश्वकप नहीं खेला उन्होंने कहा, "आपको किसी भी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बच्चा सीखने के चरण में है उन्होंने आगे कहा, हमें लगता है कि यह बहुत अच्छा है कि वह ऐसा नहीं कर पाया

नई दिल्ली: एक क्रिकेटर के पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करे, फिर चाहे वह कोई सा भी गेम क्यों न हो। किसी भी माता-पिता के लिए अपने बेटे या बेटी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक टूर्नामेंट जीतने में मदद करने के लिए इससे अधिक गर्व का क्षण नहीं हो सकता है। हालांकि, भारत के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक के पिता का मानना है कि यह बहुत अच्छी बात है कि उनका बेटा हाल ही में आयोजित हुए ऑस्ट्रेलिया में 2022 के आईसीसी टी-20 विश्व कप में नहीं खेला। उमरान के पिता राशिद मलिक को लगता है कि ऐसा होने पर वह शीर्ष स्तर पर खेलेंगे।

न्यूज 18 से बात करते हुए उमरान मलिक के पिता ने कहा, "देखिए जनाब...लोग कहते हैं ना, कि वर्ल्ड कप नहीं खेला, लेकिन हम कहते हैं कि अच्छा हुआ जो नहीं खेला। जो जब होना रहता है वही होता है! 'विश्व कप के लिए नहीं चुना गया। हमें लगता है कि यह बहुत अच्छा है कि वह ऐसा नहीं कर पाया। चीजें तब होती हैं जब उन्हें होना होता है।

उन्होंने कहा, "आपको किसी भी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बच्चा सीखने के चरण में है। वह अनुभवी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। वह वहां जाएंगे और उनसे सीखेंगे। आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जो बड़े खिलाड़ी पहले से ही वहां हैं, वे काफी अच्छा कर रहे हैं, जबकि अन्य को नोटिस मिलने के बाद मौका मिल रहा है।"

