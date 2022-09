ICC Rankings: 1155 दिन के बाद नंबर वन से हटे बाबर, कप्तान से आगे निकले मोहम्मद रिजवान, पाक के तीसरे खिलाड़ी, जानें रोहित शर्मा का हाल

Highlights मोह. रिजवान T20I रैंकिंग चार्ट में शीर्ष पर पहुंचने वाले पाकिस्तान के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। लैंडमार्क को पहले बाबर आजम और मिस्बाह-उल-हक ने तोड़ा है। रिजवान ने एशिया कप अब तक 3 मैचों में 192 रन बनाकर अग्रणी स्कोरर हैं।

ICC Rankings: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की गद्दी उनके डिप्टी और टीम के साथी मोहम्मद रिजवान ने छीन ली है। आईसीसी रैंकिंग में विकेटकीपर-बल्लेबाज अब नया नंबर 1 बल्लेबाज बन गया है और उसने अपने कप्तान को नंबर एक स्थान से हटा दिया है। रिजवान ने एशिया कप अब तक 3 मैचों में 192 रन बनाकर अग्रणी स्कोरर हैं।

मोहम्मद रिजवान बाबर आजम को पछाड़ते हुए दुनिया के नए नंबर 1 रैंक वाले T20I बल्लेबाज बन गए हैं। मोहम्मद रिजवान हांगकांग और भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैचों में पाकिस्तान के अकेले योद्धा थे। क्रमशः 78 * और 71 * रन बनाए और अपनी टीम को बैक-टू-बैक जीत दर्ज करने में भी मदद की।

