ICC ODI Bowler Rankings 2023: दुनिया के नंबर एक गेंदबाज, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया खिलाड़ी को पछाड़ा, 20 मैच और 37 विकेट, देखें लिस्ट

Highlights न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और आस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड को पछाड़ा दिया है। मोहम्मद सिराज को ICC मेन्स वनडे टीम ऑफ द ईयर में नामित किया गया है। मोहम्मद सिराज ने इस दौरान 20 मैच में 37 विकेट निकाले हैं।

ICC ODI Bowler Rankings 2023: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कमाल का प्रदर्शन किया। दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। सिराज ने न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और आस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड को पछाड़ा दिया है। 28 साल से कम उम्र यह उपलब्धि हासिल की।

सिराज को ICC मेन्स वनडे टीम ऑफ द ईयर में नामित किया गया है। मोहम्मद सिराज ने इस दौरान 20 मैच में 37 विकेट निकाले हैं। पिछले 12 महीनों में न केवल सिराज का फॉर्म शानदार रहा है, बल्कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया।

