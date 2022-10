सैम कुरेन ने रचा इतिहास, टी20 में पांच विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज, देखें लिस्ट

Highlights अफगानिस्तान के 4 बल्लेबाज दोहरे अंक पर पहुंचे। इग्लैंड ने डेविड विली, क्रिस जोर्डन, टाइमल मिल्स और फिल सॉल्ट को अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने शनिवार को टॉस जीता था।

ICC Men’s T20 World Cup 2022: इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को क्रिकेट का पाठ पढ़ाया और पहले मैच में 112 रन पर आउट कर दिया। सैम कुरेन ने शानदार स्पेल किया। कुरेन T20Is में पांच विकेट लेने वाले पहले इंग्लैंड के गेंदबाज बन गए हैं। अफगानिस्तान के 4 बल्लेबाज दोहरे अंक पर पहुंचे।

The first England bowler to take a five-wicket haul in men's T20Is 🌟



