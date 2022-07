ICC Men's T20 World Cup 2022: आईसीसी विश्व टी20 के लिए 16 टीम फाइनल, आखिर में इन टीमों ने मारी बाजी, अमेरिका का सपना टूटा, देखें लिस्ट

Highlights आईसीसी इवेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली सभी 16 टीमों की पुष्टि हो गई है। आयरलैंड और यूएई ने भी ग्लोबल क्वालीफायर ए से क्वालीफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष 11 टीमों ने पहले ही क्वालीफाई कर लिया था।

ICC Men's T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया में ICC T20 विश्व कप 2022 खेला जाएगा। अंतिम दो देशों नीदरलैंड और जिम्बाब्वे ने टूर्नामेंट के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। इस तरह से अमेरिका का सपना टूट गया। नीदरलैंड और जिम्बाब्वे ने क्वालीफायर बी के सेमीफाइनल में क्रमशः यूएसए और पीएनजी को हराकर टूर्नामेंट में जगह बनाई।

इसके साथ ही आईसीसी इवेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली सभी 16 टीमों की पुष्टि हो गई है। आयरलैंड और यूएई ने भी ग्लोबल क्वालीफायर ए से क्वालीफाई कर लिया है, जबकि पुरुषों के टी20 विश्व कप 2021 और मेजबान ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष 11 टीमों ने पहले ही क्वालीफाई कर लिया था।

विश्व टी20 के लिये टीमें: ऑस्ट्रेलिया (गत चैम्पियन) 2021

अफगानिस्तान

बांग्लादेश

इंग्लैंड

भारत

नामीबिया

न्यूजीलैंड

पाकिस्तान

स्कॉटलैंड

दक्षिण अफ्रीका

श्रीलंका

वेस्टइंडीज

वैश्विक क्वालीफायर ए से शीर्ष दो टीमें: आयरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात

वैश्विक क्वालीफायर बी से शीर्ष दो टीमें: नीदरलैंड और जिम्बाब्वे।

ग्रुप ए: नामीबिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड/जिम्बाब्वे

ग्रुप बी: आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड/जिम्बाब्वे

The last team to qualify for the ICC Men's #T20WorldCup 2022 💥



See you in Australia, @ZimCricketv 🤩



More 👉 https://t.co/OsuciyMrARpic.twitter.com/q94G2PFlef — ICC (@ICC) July 15, 2022

नीदरलैंड ने अमेरिका को सेमीफाइनल में सात विकेट से पराजित किया। उसने अमेरिका को 19.4 ओवर में 138 रन पर समेट दिया था। जिम्बाब्वे ने पपुआ न्यू गिनी को 27 रन से शिकस्त दी। टूर्नामेंट के मेजबान जिम्बाब्वे का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला फायदेमंद साबित हुआ।

"Happy and proud" 🤩



Bas de Leede gets candid after Netherlands punched their tickets to Australia for the #T20WorldCup 📽 — ICC (@ICC) July 16, 2022

रेगिस चाकाब्वा और कप्तान क्रेग इर्विन की अनुभवी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करायी। चाकाब्वा ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए मैच का पहला चौका पहले ही ओवर में लगा दिया जिसके बाद उन्होंने सेमा कामीवा पर लगातार तीन चौके जड़ दिये।

🗣️ "It's been a long wait. It's been a tough journey. For it to actually happen, it's a dream come true."



Watch Zimbabwe's reaction to qualifying for the T20 World Cup for the first time since 2016 📺 — ICC (@ICC) July 16, 2022

एक ओवर बाद उन्होंने एक छक्का जड़ा जिससे वह और खतरनाक दिख रहे थे। पर उनकी 19 गेंद में 30 रन की आक्रामक पारी का अंत सेसे बाऊ ने किया। पर विकेट गिरने से भी जिम्बाब्वे की रनों की रफ्तार पर लगाम नहीं लगी।

Australia calling 📞



Netherlands have booked their spot in the ICC Men's #T20WorldCup 2022 🤩 pic.twitter.com/lPJLQhrOCe — ICC (@ICC) July 15, 2022

इर्विन और वेस्ले माधहेवेरे ने लगातार अंतराल पर बाउंड्री लगायी। 10वें ओवर के अंत में जिम्बाब्वे का स्कोर एक विकेट पर 90 रन था। पर अगले पांच ओवर में मेजबान ने इर्विन (38) और माधहेवेरे (29 गेंद में 42 रन) के विकेट गंवा दिये। मध्यक्रम ने उपयोगी रन जुटाकर टीम को 20 ओवर में पांच विकेट पर 199 रन का मजबूत स्कोर बनाने में मदद की।

जिम्बाब्वे ने पहली ही गेंद पर पपुआ न्यू गिनी का पहला विकेट झटक लिया। फिर उन्होंने लगातार दो विकेट गंवा दिये जिसे पावरप्ले में उसका स्कोर तीन विकेट पर 45 रन था। रन गति बढ़ती जा रही थी, टोनी उरा ने बल्लेबाजी से आक्रामक होना शुरू किया और सिंकदर राजा के ओवर में लगातार दो छक्के जड़े दिये। उरा के आउट होने से टीम का स्कोर पांच विकेट पर 139 रन था। 20 ओवर में टीम आठ विकेट पर 172 रन ही बना सकी।