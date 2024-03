यशस्वी जायसवाल ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की रेस में, केन विलियमसन और पथुम निसांका से मुकाबला

Highlights फरवरी 2024 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल दावेदार न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और श्रीलंका के पथुम निसांका के साथ शार्टलिस्ट किया गया यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ चल रही मौजूदा टेस्ट सीरीज में दो दोहरे शतक लगा चुके हैं

ICC Men's Player of the Month Award for February 2024 : फरवरी 2024 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भी न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और श्रीलंका के पथुम निसांका के साथ शार्टलिस्ट किया गया है। ये जानकारी आईसीसी ने दी है। यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ चल रही मौजूदा टेस्ट सीरीज में दो दोहरे शतक लगा चुके हैं और वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

यशस्वी जयसवाल फरवरी 2024 के लिए आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के प्रबल दावेदार हैं। विजाग में दूसरे टेस्ट की पहली पारी और फिर राजकोट में अगले टेस्ट में दूसरी पारी में दोहरा शतक बनाकर बनाकर यशस्वी ने भारत को श्रृंखला में बढ़त दिलाने में मदद की। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2023-25 ​​चक्र में टॉप रन-स्कोरर सूची में भी शीर्ष पर पहुंच गए हैं।

यशस्वी जायसवाल ने फरवरी में कई रिकॉर्ड बनाए और राजकोट में अपनी पारी के दौरान एक टेस्ट पारी में सर्वाधिक छक्के (12) के लंबे समय से चले आ रहे टेस्ट रिकॉर्ड की बराबरी की। 22 साल और 49 दिन की उम्र में बैक-टू-बैक दोहरे शतक ने उन्हें सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और विनोद कांबली के बाद टेस्ट में दो दोहरे शतक बनाने वाले दुनिया के तीसरे सबसे युवा बल्लेबाज बना दिया। उन्होंने फरवरी के अंत में तीन टेस्ट मैचों में 112 की औसत से 560 रन बनाए हैं।

फरवरी 2024 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए अन्य दावेदारों में शामिल केन विलियमसन और श्रीलंका के पथुम निसांका ने भी अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया है। केन विलियमसन ने दक्षिण अफ्रीका पर न्यूजीलैंड की पहली टेस्ट सीरीज़ जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज ने माउंट माउंगानुई में पहले टेस्ट में दो शतक लगाए और फिर 133* रन बनाकर अपनी टीम को हैमिल्टन में चौथी पारी के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने में मदद की और श्रृंखला की जीत सुनिश्चित की।

हैमिल्टन में ही विलियमसन ने संकट में फंसी टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 267 रनों का पीछा करते हुए, विलियमसन नंबर 3 पर उतरे और 12 चौकों और दो छक्कों की मदद से 133* रन बनाकर टीम को 2-0 से सीरीज़ जीत दिलाई। विलियमसन ने अपना 32वां टेस्ट शतक भी बनाया, जो अब सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे अधिक है। उन्होंने पारी के हिसाब से सबसे तेज 32 टेस्ट शतक लगाने का खिताब भी अपने नाम किया और स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 174 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

पथुम निसांका ने हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाया। यह किसी श्रीलंकाई द्वारा वनडे में पहला दोहरा शतक था। 25 वर्षीय खिलाड़ी ने पल्लेकेले में अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 139 गेंदों पर 210* रन बनाए। इसके अगले मैच में भी उन्होंने एक और शानदार शतक जड़ा और 101 गेंदों पर 118 बनाए।