ICC Development Awards for 2023: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया नहीं, इन 6 देशों को आईसीसी ने दिया पुरस्कार, जानें फायदा

ICC Development Awards for 2023: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार 2023 के वैश्विक विजेताओं की घोषणा जिसमें छह उभरते हुए देश मेक्सिको, ओमान, नीदरलैंड, यूएई, नेपाल और स्कॉटलैंड शामिल हैं। पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान शानदार प्रदर्शन के अलावा महत्वपूर्ण पहल के लिए 21 उभरते हुए देशों में से छह को पुरस्कारों के लिए चुना गया और इनका चयन एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा किया गया। आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार इस साल विजेताओं का चयन अप्रैल में घोषित क्षेत्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची से किया गया जिसे आईसीसी के पूर्ण सदस्य अधिकारियों, पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों और आईसीसी वैश्विक भागीदारों के एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा चुना गया जिसमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी भी शामिल हैं।

आईसीसी डेवलपमेंट (विकास) पुरस्कार 2002 में शुरू किये गये थे जो एसोसिएट सदस्य देशों में खेल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किये गये काम के लिए दिये जाते हैं। आईसीसी महाप्रबंधक (विकास) विलियम ग्लेनराइट ने कहा, ‘‘आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कारों का आईसीसी सदस्यों द्वारा उभरते हुए देशों में खेल के विकास के लिए किये गये काम को मान्यता देने का लंबा इतिहास है।

प्रत्येक वर्ष इस योजना में कुछ प्रेरणादायी और शानदार कहानियां सामने आती हैं और इस साल भी कोई अपवाद नहीं है। ’’ मेक्सिको क्रिकेट संघ को अग्रणी परियोजानओं के लिए ‘आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसने भारत में ‘स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप’ में हिस्सा लेने के लिए अपनी एक टीम भेजी थी।

साथ ही उन्होंने मेक्सिको में कैदियों के पुनर्वास और उनके जीवन में बदलाव के लिए क्रिकेट सत्र आयोजित किये। ओमान क्रिकेट को ‘क्रिकेट4हर कार्यक्रम’ के लिए ‘100% क्रिकेट फीमेल क्रिकेट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर’ पुरस्कार दिया गया जो महिलाओं और लड़कियों को अवसर प्रदान करता है।

नीदरलैंड को भारत में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने और प्रतिस्पर्धा करने के शानदार प्रयास के लिए ‘आईसीसी एसोसिएट मेंबर पुरुष परफोरमेंस ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने ‘एसोसिएट मेंबर वुमैन्स परफोरमेंस ऑफ द ईयर’ पुरस्कार जीता।

जिसने मलेशिया में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 एशिया क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन किया था। नेपाल क्रिकेट संघ ने अपने सोशल चैनल में विकास के लिए ‘आईसीसी डिजिटल फैन एंगेजमेंट ऑफ द ईयर’ पुरस्कार हासिल किया। क्रिकेट स्कॉटलैंड को ‘क्रिकेट 4 गुड सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर’ वर्ग का विजेता चुना गया।