ODI World Cup squad 2023: विश्व कप का 13वां संस्करण 5 अक्टूबर से-19 नवंबर तक, 10 टीम और 48 मैच, यहां जानें सभी टीम के बारे, कहां होंगे मैच, तारीख और समय

ODI World Cup squad 2023: जिस पल का आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह बस आने ही वाला है। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण शुरू होने की कगार पर है। भारत में 5 अक्टूबर, 2023 से 19 नवंबर, 2023 तक चलने वाला है। 19 नवंबर को अहमदाबाद के प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

इस टूर्नामेंट में 2019 संस्करण की गत चैंपियन इंग्लैंड सहित कुल दस टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और कोलकाता का ईडन गार्डन दो सेमीफाइनल मुकाबलों के आयोजन स्थल के रूप में काम करेंगे। टूर्नामेंट का प्रारूप 2019 संस्करण जैसा है, जिसमें भाग लेने वाली दस टीमों के बीच कुल 48 मैच होंगे।

भारत में इस साल होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए टीमों का आना शुरू हो गया है। सभी टीमों को 28 सितंबर से पहले अपने 15 खिलाड़ियों की टीम को अंतिम रूप देना होगा। टीम में 28 सितंबर तक बदलाव किया जा सकता है।

आईसीसी विश्व कप 2023 टीमः (ICC World Cup 2023 Team)-

1- टीम इंडियाःरोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रवींद्र जड़ेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव।

2- दक्षिण अफ्रीका टीमः टेम्बा बावुमा (कप्तान), गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डी कॉक, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जानसन, हेनरिक क्लासेन, सिसंडा मगाला, केशव महाराज, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी। रासी वैन डेर डुसेन।

3- ऑस्ट्रेलिया टीम: पैट कमिंस (कप्तान), सीन एबोट, एश्टोन एगर, एलेक्स कारी, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वॉर्नर, एडम जाम्पा।

4- अफ़ग़ानिस्तान टीम: अभी घोषणा होनी बाकी है।

5- बांग्लादेश टीम: अभी तक घोषणा नहीं की गई है।

6- इंग्लैंड टीम: जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, गस एटकिंसन, जॉनी बेयरस्टो, सैम कुरेन, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, आदिल राशिद, जो रूट, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, रीस टॉपले, डेविड विली, मार्क वुड, क्रिस वोक्स।

7- नीदरलैंड टीम: अभी तक घोषणा नहीं की गई है।

8- न्यूज़ीलैंड टीम: अभी तक घोषणा नहीं की गई है।

9- पाकिस्तानी टीम: अभी घोषणा होनी बाकी है।

10- श्रीलंका टीम: अभी घोषणा नहीं की गई है।