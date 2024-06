Australia vs Scotland T20 World Cup 2024: ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड का सपना तोड़ा, चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड सुपर-8 में...

Highlights Australia vs Scotland T20 World Cup 2024: स्कॉटलैंड की हार से इंग्लैंड भी ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहकर सुपर 8 में पहुंच गया। Australia vs Scotland T20 World Cup 2024: इंग्लैंड ने इससे पहले बारिश से प्रभावित मैच में नामीबिया को हराया था। Australia vs Scotland T20 World Cup 2024: ऑस्ट्रेलिया की स्कॉटलैंड पर जीत से ही वह अगले चरण में जगह बना पाता।

Australia vs Scotland T20 World Cup 2024: सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड (68) और ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस (59) के अर्धशतकों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को पांच विकेट से हराकर अपने चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड की टी20 विश्व कप के सुपर 8 में जगह पक्की की। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 180 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाकर जीत दर्ज की। स्कॉटलैंड ने एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तीन विकेट पर 60 रन कर दिया था लेकिन हेड और स्टोइनिस ने चौथे विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी करके अपनी टीम को लक्ष्य तक पहुंचाकर इंग्लैंड के खेमे में राहत पहुंचाई। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत से ग्रुप बी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इस मैच में स्कॉटलैंड की हार से इंग्लैंड भी ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहकर सुपर 8 में पहुंच गया।

Australia finish Group B unbeaten and knock Scotland out of the #T20WorldCup after a tense clash in St Lucia 😮



📝 #AUSvSCO: https://t.co/p84gm73bKMpic.twitter.com/nLw4P5buHA — ICC (@ICC) June 16, 2024

इंग्लैंड ने इससे पहले बारिश से प्रभावित मैच में नामीबिया को हराया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्कॉटलैंड पर जीत से ही वह अगले चरण में जगह बना पाता। ऑस्ट्रेलिया ने अपने चारों मैच जीते जबकि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के समान पांच अंक रहे। इंग्लैंड ने बेहतर रन रेट के आधार पर दूसरा स्थान हासिल किया।

Turning the tide in Australia's favour 🌊



Marcus Stoinis is awarded the @aramco POTM for his game-changing 59 from 29 balls 🏅 #T20WorldCup#AUSvSCOpic.twitter.com/X7mREQqyIq — ICC (@ICC) June 16, 2024

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने मैच के बाद कहा,‘‘हमने अपनी रणनीति पर बने रहने पर बात की थी। स्कॉटलैंड की टीम अच्छी है। उन्होंने काफी सुधार किया है और हम निश्चित तौर पर उन्हें सम्मान देना चाहते थे।’’ उन्होंने कहा,‘‘‘हम अपनी लय बनाए रखना चाहते थे। हमें जब भी चुनौती मिली हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आज भी ऐसा ही हुआ। हमारे लिए यह अच्छा अनुभव था।

अब हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे।’’ बड़े लक्ष्य के सामने ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (01), कप्तान मार्श (08) और ग्लेन मैक्सवेल (11) के विकेट जल्दी गंवा दिए। स्कॉटलैंड के गेंदबाज हालांकि हेड और स्टोइनिस पर दबाव नहीं बना पाए जिन्होंने 44 गेंद पर 80 रन की साझेदारी की।

Scotland's defeat to Australia means England sew up a spot in the Super Eight 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



All standings ➡️ https://t.co/2xst7AoXBg#T20WorldCuppic.twitter.com/OKXPe8uiGv — ICC (@ICC) June 16, 2024

हेड ने 49 गेंद की अपनी पारी में 5 चौके और चार छक्के लगाए। स्टोइनिस ने अधिक आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने अपनी पारी में 29 गेंद का सामना किया तथा 9 चौके और दो छक्के लगाए। आखिर में टिम डेविड ने 14 गेंद पर नाबाद 24 रन बनाए और विजयी छक्का लगाया। स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बैरिंगटन ने कहा,‘‘हमारे खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिए।

हमने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाया। हमने यहां काफी कुछ सीखा। निश्चित तौर पर हम जिस तरह की स्थिति में थे उससे थोड़ा निराशा हुई। हमें क्वालीफाई करना चाहिए था लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए।’’ इससे पहले स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का डटकर सामना किया।

Only one Super Eight spot is up for grabs after Scotland were knocked out of the #T20WorldCup 👀



➡ https://t.co/9pDc0Su8Popic.twitter.com/mEAzivEBua — ICC (@ICC) June 16, 2024

स्कॉटलैंड की पारी का आकर्षण ब्रैंडन मैकमुलेन की 34 गेंद पर खेली गई 60 रन की पारी रही जिसमें उन्होंने दो चौके और छह छक्के लगाए। एस्टन एगर ने पहले ओवर में माइकल जोन्स को दो रन पर आउट कर दिया था, लेकिन मैकमुलेन और जॉर्ज मुनसे ने दूसरे विकेट के लिए 48 गेंदों में 89 रन की साझेदारी करके स्कॉटलैंड को वापसी दिलाई।

मैकमुलेन ने अधिक आक्रामक रवैया अपनाया, लेकिन मुनसे ने 23 गेंद पर 35 रन बनाकर अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने अपनी पारी में तीन छक्के और दो चौके लगाए। कप्तान बैरिंगटन ने 31 गेंदों में दो छक्कों और एक चौके की मदद से नाबाद 42 रन बनाकर अच्छा योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम पांच ओवर में केवल 42 रन दिए।