'सचिन तेंदुलकर जितना अच्छा कभी नहीं बन पाऊंगा', मास्टर ब्लास्टर के वनडे शतकों की बराबरी करने पर बोले विराट कोहली

Highlights भारत के 5 विकेट पर 326 रन के स्कोर में कोहली ने नाबाद 101 रन का योगदान दिया कोहली ने तेंदुलकर के लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए अपना 49वां एकदिवसीय शतक लगाया इससे पहले भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से हराकर लगातार 8वीं जीत दर्ज की

IND vs South Africa: भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली के पास इस आईसीसी विश्व कप 2023 में रनों की किसी भी तरह से कमी नहीं है, लेकिन जब उन्हें कोलकाता में अपने वनडे रिकॉर्ड की बराबरी करने के बाद सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर से मिली प्रशंसा के बारे में बताया गया तो उनके पास शब्द नहीं थे। कोहली ने तेंदुलकर के लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए अपना 49वां एकदिवसीय शतक लगाया, इससे पहले भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से हराकर लगातार 8वीं जीत दर्ज की।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद भारत के 5 विकेट पर 326 रन के स्कोर में कोहली ने नाबाद 101 रन का योगदान दिया। कोहली ने एकदिवसीय क्रिकेट में एक ही देश में 6000 से अधिक रन बनाने के तेंदुलकर के रिकॉर्ड की भी बराबरी की, दोनों बल्लेबाजों ने भारत में यह उपलब्धि हासिल की।

तेंदुलकर शतक के बाद सोशल मीडिया पर कोहली को शुभकामनाएं देने वाले पहले लोगों में से एक थे। तेंदुलकर ने एक्स पर ट्वीट किया, "बहुत अच्छा खेला विराट। इस साल की शुरुआत में 49 से 50 तक पहुंचने में मुझे 365 दिन लगे। मुझे उम्मीद है कि आप अगले कुछ दिनों में 49 से 50 तक पहुंच जाएंगे और मेरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बधाई हो!!" तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया।''

Well played Virat.

It took me 365 days to go from 49 to 50 earlier this year. I hope you go from 49 to 50 and break my record in the next few days.

Congratulations!!#INDvSApic.twitter.com/PVe4iXfGFk