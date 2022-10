Harshal Patel IND vs SA 2022: तीन मैच, 12 ओवर, 120 रन और केवल 2 विकेट, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में प्रदर्शन, विश्व कप से पहले टीम इंडिया परेशान

Highlights खराब फॉर्म से कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ परेशान हैं। हर्षल पटेल ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खास गेंदबाजी की। हर्षल भारत के गेंदबाजी आक्रमण के एक प्रमुख सदस्य बन गए हैं।

Harshal Patel IND vs SA 2022: दक्षिण अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच टी20 के बाद वनडे सीरीज खेला जाएगा। भारतीय टीम 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रही है। टी20 विश्व कप खेला जाना है। टीम इंडिया में खिलाड़ियों की खराब फॉर्म से कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ परेशान हैं।

भारतीय टीम के अगुआ जसप्रीत बुमराह पहले ही विश्व कप से बाहर हो गए हैं। टीम के हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा भी बाहर है। टीम इंडिया के गेंदबाज लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। तेज गेंदबाज लगातार रन दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में कोई भी बॉलर खास प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

#HarshalPatel has so far picked up 26 wickets in 22 T20Is, but has a career economy of over 9 runs per over, which he would love to bring down #INDvSAhttps://t.co/YHDOQP8LX9 — CricketNDTV (@CricketNDTV) October 4, 2022

हर्षल पटेल ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए डेथ ओवरों में असाधारण रूप से अच्छी गेंदबाजी करके और विविधताओं के साथ खुद का नाम बनाया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से हर्षल भारत के गेंदबाजी आक्रमण के एक प्रमुख सदस्य बन गए हैं।

हर्षल को हालांकि चोट की समस्या का सामना करना पड़ा और उन्हें एशिया कप से बाहर होना पड़ा। टीम में वापसी के बाद से उन्होंने डेथ ओवरों में रनों पर रोक लगाने के लिए संघर्ष किया है। हर्षल ने अब तक 22 T20I में 26 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी करियर इकोनॉमी 9 रन प्रति ओवर से अधिक है।

Idk why commentators are taking side of these Bowlers for just little money.



Remove them From World Cup Squad :

1. Harshal Patel

2. Axar Patel

3. Yuzvendra Chahal



From Asia Cup they are just wasting precious time in every match. We won bcz of Toss and Batting.

Siraj 🤮#INDvSApic.twitter.com/L6RQFYoB7n — 𝗛𝗔𝗥𝗩𝗘𝗬 𓃵 (@rajneeti_expert) October 4, 2022

हर्षल पटेल लगातार असफल साबित हो रहे हैं। पहले टी20 मैच में पटेल ने 4 ओवर मे 26 रन देकर 2 विकेट लिए। दूसरे मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी की और 45 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। तीसरे और अंतिम टी20 मैच में 4 ओवर में 49 देकर कोई विकेट नहीं लिया।

Harshal Patel in T20Is where India have conceded 170+ totals

9 inngs

6 wkts

ER 11.50

SR 34.0



Only in one of these nine matches he has bowled the full quota of overs and gone at under 10 per over. — Deepu Narayanan (@deeputalks) October 4, 2022

हर्षल पटेल का प्रदर्शन से टीम इंडिया प्रबंधन परेशान हैं। वह यार्कर से विपक्षी खिलाड़ी पर छाप नहीं छोड़ रहे हैं। दिशाहीन गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं। विरोधी खिलाड़ी हर ओर शॉट खेल रहे हैं। बुमराह के बाद डेथ ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी स्तरहीन हो गई है। 16-20 ओवर में गेंदबाजी को लेकर कप्तान रोहित लगातार गेंदबाजों से परेशान हैं।

Harshal Patel In 2022

54 (24)

52 (24)

43 (18)

46 (24)

49 (24)

32 (12)

What A Power Hiter With Ball — Cricket With Me (@Cricketwithme15) September 25, 2022

दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को यहां तीन विकेट पर 227 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से रिली रोसेयु (नाबाद 100) शतक जबकि क्विंटन डिकॉक (68) ने अर्धशतक जड़ा।