Harmanpreet Kaur: मिताली राज ने लिया संन्यास, श्रीलंका के खिलाफ इस खिलाड़ी को बनाया गया कप्तान, दिग्गज गेंदबाज टीम से बाहर

Highlights टीम इंडिया में बदलाव का दौर शुरू हो गया। मिताली राज ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। करियर में 232 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 7805 रन बनाए जो खेल के इस प्रारूप में रिकॉर्ड रन हैं।

Harmanpreet Kaur: महिला क्रिकेट की महानतम खिलाड़ियों में से एक मिताली राज ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। इससे साथ ही टीम इंडिया में बदलाव का दौर शुरू हो गया। हरमनप्रीत कौर को कप्तान बनाया गया है।

श्रीलंका के सीमित ओवरों के आगामी दौरे के लिए हरमनप्रीत कौर को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। झूलन गोस्वामी को टीम से बाहर किया गया है। टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना 50 ओवर के प्रारूप में मिताली की जगह लेने की दौड़ में थीं। चयनकर्ताओं ने आखिर में 25 साल की मंधाना के बजाय 33 साल की हरमनप्रीत को यह जिम्मेदारी सौंपी।

Harmanpreet Kaur named as captain of Indian women cricket team for upcoming Sri Lanka tour



(file photo) pic.twitter.com/MGcKH6w2pX