Hardik Pandya Team India 2024: आईपीएल नहीं खेलेंगे पंड्या!, टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका, कौन करेगा अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज और एमआई की कप्तानी

Hardik Pandya Team India 2024: टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा है! मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या टखने की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के आगामी सीजन नहीं खेल सकते हैं। पंड्या अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज भी नहीं खेलेंगे।

सूत्रों ने कहा कि समय पर ठीक होने की संभावना नहीं है। खबर ने न केवल सीरीज के लिए भारत की कप्तानी पसंद पर चिंता बढ़ा दी है, बल्कि आईपीएल 2024 सीजन में हार्दिक की भागीदारी पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। हार्दिक पंड्या को आईसीसी विश्व कप 2023 के दौरान टखने में चोट लग गई, जिसके कारण उन्हें टूर्नामेंट से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हटना पड़ा।

