वीडियो: IPL 2024 के लिए हार्दिक पंड्या कर रहे हैं जमकर तैयारी, शुरू की गेंदबाजी, नेट्स में बहाया पसीना, देखिए

Indian Premier League (IPL) 2024: हार्दिक पंड्या इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 से पहले अपनी फिटनेस पाने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। भारत में खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) विश्व कप में टखने की चोट के बाद से ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर चल रहे पंड्या ने नेट्स पर गेंदबाजी भी शुरू कर दी है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अपनी वापसी का संकेत दिया था। अब हार्दिक पूरी लय से नेट्स पर गेंदबाजी करते देखे गए।

हार्दिक पंड्या ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। सफेद गेंद के साथ हार्दिक को नेट्स पर पूरे जोश के साथ गेंदबाजी करते देखा गया। पंड्या ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में अपनी वापसी पर भी अपडेट दिया। हार्दिक पंड्या आईपीएल के 2024 संस्करण में मुंबई इंडियंस (एमआई) का नेतृत्व करेंगे।

