हार्दिक और क्रुणाल पांड्या ने अमित शाह से की मुलाकात, केंद्रीय गृहमंत्री से मिलकर गदगद हुए टी20 के कप्तान

Highlights हार्दिक ने शाह को अपने आवास पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया इस दौरान दोनों भाइयों को टी-शर्ट और कैजुअल पैंट पहने देखा गया केंद्रीय गृहमंत्री से मिलकर बोले, आपसे मिलना सम्मान और सौभाग्य की बात थी

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेटर्स हार्दिक पंड्या और क्रुणाल ने नए साल की पूर्व संध्या पर शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। हार्दिक ने अपनी बैठक से तस्वीरें साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। हार्दिक ने गृह मंत्री अमित शाह को अपने आवास पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों भाइयों को टी-शर्ट और कैजुअल पैंट पहने देखा गया।

अमित शाह से मुलाकात को लेकर हार्दिक पांड्या ने ट्वीट करते हुए लिखा, अपने साथ अमूल्य समय बिताने के लिए हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। आपसे मिलना सम्मान और सौभाग्य की बात थी।

हार्दिक और क्रुणाल प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से ब्रेक का लुत्फ उठा रहे हैं। जबकि हार्दिक को दिसंबर में बांग्लादेश दौरे के लिए ब्रेक दिया गया था, कुणाल ने आखिरी बार नवंबर में विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था।

Thank you for inviting us to spend invaluable time with you Honourable Home Minister Shri @AmitShah Ji. It was an honour and privilege to meet you. 😊 pic.twitter.com/KbDwF1gY5k