'मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं...', सूर्यकुमार की बैटिंग देख हरभजन सिंह को याद आए एबी डिविलियर्स

Highlights सूर्यकुमार यादव ने आरसीबी के खिलाफ अपनी विध्वंसक क्षमता का प्रदर्शन किया 17 गेंदों में शानदार अर्धशतक बना दिया हरभजन सिंह सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी से प्रभावित नजर आए

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह आरसीबी के खिलाफ मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी से प्रभावित नजर आए। सूर्यकुमार यादव और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स के बीच उनके शॉट्स और सहज बल्लेबाजी शैली की तुलना करते हुए हरभजन ने कहा कि ये बढ़िया है कि वह आज के दौर में नहीं खेलते।

सूर्यकुमार यादव ने आरसीबी के खिलाफ अपनी विध्वंसक क्षमता का प्रदर्शन किया और 17 गेंदों में शानदार अर्धशतक बनाकर टीम को 197 रन के मजबूत लक्ष्य को केवल 15.3 ओवर में हासिल करने में मदद की। सूर्यकुमार की आक्रामक बल्लेबाजी से अचंभित हरभजन ने कहा कि ये राहत की बात है कि मुझे अब ऐसी चुनौतीपूर्ण बल्लेबाजी का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टार स्पोर्ट्स के एक शो के दौरान हरभजन ने कहा कि मैंने कभी किसी को सूर्यकुमार को इस तरह हावी होते हुए नहीं देखा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं।

The Punch.ev Electric Striker of the Match between Mumbai Indians & Royal Challengers Bengaluru goes to @surya_14kumar#TATAIPL | @Tataev | #PunchevElectricStriker | #BeyondEveryday | #MIvRCBpic.twitter.com/w21wKyHLul