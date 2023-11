Happy Birthday Virat Kohli: कोहली के लिए सहवाग का विशेष जन्मदिन संदेश, लिखा- सेंचुरी हीमोग्लोबिन की तरह इनकी रगों में दौड़ती है

Highlights वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक्स अकाउंट पर कोहली को उनके 35वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि कोहली की रगों में हीमोग्लोबिन की तरह शतक दौड़ता है सहवाग ने आगे लिखा कि कोहली की कार्य नीति, जुनून, कड़ी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें खेल पर राज करने में मदद की

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली रविवार को 35 साल के हो गए और पूर्व कप्तान के पूर्व साथी युवराज सिंह से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक पूरे क्रिकेट जगत ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक्स अकाउंट पर कोहली को उनके 35वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। सहवाग ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि कोहली की रगों में शतक दौड़ता है। सहवाग ने आगे लिखा कि कोहली की कार्य नीति, जुनून, कड़ी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें खेल पर राज करने में मदद की।

सहवाग ने एक्स पर लिखा, "सेंचुरी हीमोग्लोबिन की तरह इनकी रगों में दौड़ती है। आंखों में सपनों के साथ एक युवा लड़के ने अपनी कार्य नीति, जुनून, कड़ी मेहनत और प्रतिभा के साथ खेल पर राज किया है। उतार-चढ़ाव, हां लेकिन जो स्थिर रहा है वह है उसकी तीव्रता और भूख शुभकामनाएं।''

Century haemoglobin ki tarah inki ragon mein daudti hai. A young guy with dreams in his eyes, with his work-ethics ,passion,hardwork and talent has ruled the game . Ups and downs yes but what has remained constant is his intensity and hunger. Best wishes #HappyBirthdayViratKohlipic.twitter.com/Pd55yBAk0J