Happy birthday AB Devilliers: दुनिया के सबसे तूफानी बल्लेबाज के रिकॉर्ड्स जानिए, देखिए एबी डिवीलियर्स की सबसे तेज पारी का वीडियो

Highlights एबी डिवीलियर्स के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 20014 रन दर्ज हैं अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 47 शतक लगाए हैं उनके नाम वनडे और टेस्ट में 50+ औसत है

Happy birthday AB Devilliers: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व धाकड़ क्रिकेटर एबी डिवीलियर्स आज 17 फरवरी को अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। पूरी दुनिया में मि. 360 डिग्री के नाम से प्रसिद्ध डिवीलियर्स अपनी तूफानी बल्लेबाजी और विकेट के पीछे चीते सी फुर्ती के लिए मशहूर रहे। एबी डिवीलियर्स के नाम वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी है। यहां हम आपको एबी डिवीलियर्स के उन रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर बनाए हैं।

On this day in 2015

AB Devilliers smashed Fastest ODI hundred as he brought up his century in just 31 balls only

Nine fours

SIXTEEN sixes

💥 149 runs off 44 balls

