Gujarat Election 2022: पूर्व भारतीय क्रिकेटर युसूफ और इरफान पठान ने वोट डाला, कहा-लोग घर से निकले और वोट जरूर करें

Highlights गुजरात विधानसभा की 182 सीट में से 93 पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। गुजरात विधानसभाः मतगणना आठ दिसंबर को होगी। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 44 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

Gujarat Election 2022: पूर्व भारतीय क्रिकेटर युसूफ पठान और इरफान पठान ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ दूसरे चरण के मतदान के लिए वड़ोदरा के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। युसूफ पठान ने वोट डालने के बाद कहा कि मैं लोगों से बाहर आने और मतदान करने की अपील करता हूं।

टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि मतदान करना हमारा अधिकार और जिम्मेदारी है। मुझे पता चला है कि अब तक केवल 60% मतदान हुआ है, इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे आएं और इसे बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा देश एक महाशक्ति बन सकता है। हमारे पास युवा और क्षमता है।

"It's our right & responsibility to vote. I came to know that till now only 60% polling has been done, so I appeal to people to come and increase it. I am hopeful that in the coming time our country can become a superpower as we have youth and potential," says Irfan Pathan pic.twitter.com/4unNf9TFPU