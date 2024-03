Highlights गुजरात टाइंटस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। SRH को 8 विकेट पर 162 रन पर रोकने के बाद GT ने 5 गेंद शेष रहते 3 विकेट पर लक्ष्य हासिल किया गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने 45 जबकि डेविड मिलर ने नाबाद 44 रन की तेजतर्रार पारी खेली

GT vs SRH, IPL 2024: रविवार को खेले गए आईपीएल मैच में गुजरात टाइंटस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद को आठ विकेट पर 162 रन पर रोकने के बाद गुजरात टाइटंस ने पांच गेंद शेष रहते तीन विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने 45 जबकि डेविड मिलर ने नाबाद 44 रन की तेजतर्रार पारी खेली। आईपीएल 2024 में शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस ने तीन मुकाबलो में दूसरा मुकाबला जीता है। जबकि इतने ही मैचों में एसआरएच की यह दूसरी हार है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम ने शुरुआत संभलकर की। हालांकि खेल के पांचवें ओवर की पहली गेंद में सलामी बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा शहबाज अहमद के ओवर में कप्तान कमिंस के हाथों कैच आउट हुए।

उन्होंने अपनी टीम के लिए 13 गेंद में 25 रन बनाए और गिल के साथ पहले विकेट के लिए 36 रन जोड़े। जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली। जिनमें उनके 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। उन्हें मार्केंडेय ने कैच आउट कराकर गुजरात को दूसरा झटका दिया। इसके बाद साईं सुदर्शन और डेविड मिलर ने गुजरात की जीत को निश्चित किया। साईं सुदर्शन ने 36 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 45 रन बनाए और अपने 5 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए। वहीं डेविडर मिलर ने गेम फिनिशिर की भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 44 रन जोड़े। जबकि उनके साथ विजयशंकर 14 रन बनाकर नाबाद रहे।

