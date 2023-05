IPL 2023 Final: रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर सीएसके ने पांचवीं बार जीता आईपीएल खिताब

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में रवींद्र जडेजा ने अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। सीएसके की इस जीत में शिवम दूबे 32 रन बनाकर नाबाद रहे।

By रुस्तम राणा | Published: May 30, 2023 01:39 AM