GGT vs UPW: डब्ल्यूपीएल सीजन-2 में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हराया, ग्रेस हैरिस जड़ी नाबाद फिफ्टी

GGT vs UPW: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) सीजन-2 में शुक्रवार को यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से मात दी। वॉरियर्स की 4 मैचों में यह इस सीजन में लगातार दूसरी जीत है, जबकि गुजरात जायंट्स ने 3 मैचों में अब तक जीत का खाता नहीं खोला है। इस जीत में ग्रेस हैरिस की महत्वपूर्ण नाबाद अर्धशतक का योगदान रहा। उन्होंने नाबाद 60 रनों की पारी खेली। जिसमें 33 गेंदों में उनके 9 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इस मुकाबले में गुजरात ने वॉरियर्स के सामने 20 ओवर में 143 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे यूपीडब्ल्यू ने 15.4 ओवर में अपने 4 विकेट गंवाते हुए हासिल कर लिया।

ग्रैस हैरिस के अलावा कप्तान अलिसा हीली ने 21 गेंदों में 33 रन बनाकर अपनी टीम की जीत की बुनियाद रखी। लक्ष्य का पीछा करते हुए यूपी वॉरियर्स ने पहले विकेट के लिए 4.3 ओवर में 42 रनों की साझेदारी की। सलामी बल्लेबाज किरन नवगिरे ने 12 रनों का योगदान दिया। जबकि चमारी अटापट्टु ने11 गेंदों में 17 रन बनाए। दीप्ति शर्मा 17 रन बनाकर नाबाद रहीं। जबकि श्वेता शेरावत ने कुल दो रनों का योगदान दिया। जायंट्स की तरफ से तनुजा कंवर ने 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। मेघना और कैथरीन को एक-एक सफलता मिली।

