WPL Final 2024: आरसीबी ने जीता अपना डब्ल्यूपीएल का पहला खिताब, फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया

Highlights आरसीबी ने 114 रनों के आसान लक्ष्य को 8 विकेट शेष रहते 19.3 ओवर में हासिल किया आरसीबी की ओर से एलिसे पेरी ने सर्वाधिक 35 रनों की नाबाद पारी खेली जबकि अंत में रिचा घोष (17 रन) ने चौका जड़कर अपनी टीम को चैंपियन बनने में मदद की

DCW vs RCBW, Final 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम ने अपना पहला डब्ल्यूपीएल का खिताब जीत लिया है। आरसीबी ने रविवार (17 मार्च) को डब्ल्यूपीएल के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर यह खिताब हासिल किया। निर्णायक मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स द्वारा दिए गए 114 रनों के आसान लक्ष्य को 8 विकेट शेष रहते 19.3 ओवर में हासिल कर लिया। आरसीबी की ओर से एलिसे पेरी ने सर्वाधिक 35 रनों की नाबाद पारी खेली। जबकि अंत में रिचा घोष (नाबाद 17 रन) ने चौका जड़कर अपनी टीम को चैंपियन बनने में मदद की।

छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने बल्लेबाजी में अपना आत्मविश्वास दिखाया। टीम ने संभलकर शुरुआत की और सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े। कप्तान स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन ने क्रमश: 31 और 32 रन जोड़े। वहीं दिल्ली कैपिटल्स दूसरी बार WPL का खिताब जीतने में नाकाम रही। दिल्ली की ओर से शिखा पांडे और मिन्नु मानी को एक-एक सफलता मिली। आरसीबी महिला टीम की इस जीत में गेंदबाजी में श्रेयंका पाटिल का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे चैंपियन टीम दिल्ली कैपिटल्स को 18.3 ओवर में 113 रन पर रोकने में सफल रही। श्रेयंका ने 3.3 ओवर में 12 रन देकर चार विकेट लिए।

