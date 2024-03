IPL 2024: आरसीबी की पुरुष टीम ने WPL चैंपियन अपनी महिला टीम का गोल्डन गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया स्वागत, देखें वीडियो

Highlights आरसीबी अनबॉक्स इवेंट मंगलवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत धूमधाम और धूमधाम के साथ शुरू हुआ इस अवसर का जश्न मनाने के लिए, पुरुष टीम ने उन 15 अद्भुत एथलीटों के प्रति अपनी प्रशंसा और सम्मान दिखाया गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद, आरसीबी के विजयी डब्ल्यूपीएल अभियान के सभी सदस्यों ने मैदान का विजयी चक्कर लगाया

IPL 2024: आरसीबी अनबॉक्स इवेंट मंगलवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत धूमधाम और धूमधाम के साथ शुरू हुआ। इस दौरान विराट कोहली की उपस्थिति में, आरसीबी की पुरुष टीम ने मैदान पर स्मृति मंधाना के नेतृत्व में आरसीबी की डब्ल्यूपीएल खिताब विजेता टीम का स्वागत करने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सभी उत्साह, हूटिंग और तालियों के बीच कप्तान और उनकी टीम के बाकी सदस्यों को बाहर निकलते हुए देखना रोमांचक कर देने वाला है। इस अवसर का जश्न मनाने के लिए, पुरुष टीम ने उन 15 अद्भुत एथलीटों के प्रति अपनी प्रशंसा और सम्मान दिखाया, जिन्होंने रविवार को फ्रेंचाइजी के सपने को साकार किया। एक्स पर उपयोगकर्ताओं ने इस कदम की सराहना की।

जब अनबॉक्स कार्यक्रम शुरू हुआ तो महिला टीम एक स्टैंड पर थी। कुछ गानों के बाद, मंधाना और बाकी लड़कियों के लिए भीड़ का सारा प्यार और स्नेह लेने का समय आ गया था। गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद, आरसीबी के विजयी डब्ल्यूपीएल अभियान के सभी सदस्यों ने मैदान का विजयी चक्कर लगाया। आख़िरकार, इसी स्थान पर डब्ल्यूपीएल 2024 का पहला चरण खेला गया था, जहाँ आरसीबी ने पाँच मैच खेले और तीन जीते।

We have the trophy

We have the streets

We have/had the greatest cricketers



Show me better team than RCB i will da my account for forever. pic.twitter.com/7rog5byHPp