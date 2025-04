KKR vs PBKS IPL 2025: कोलकाता में आंधी और तूफान, कवर्स फटे, देखें तस्वीरें

Highlights बिना किसी नुकसान के एक ओवर में सात रन बना लिये थे। प्रियांश आर्य ने 69 रन का योगदान दिया। वैभव अरोड़ा ने 34 रन देकर दो विकेट लिये।

KKR vs PBKS IPL 2025: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और पंजाब किंग्स के बीच यहां इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच तेज आंधी और बारिश के कारण रुक गया है। आंधी इतनी तेज थी कि मैदानकर्मी मैदान को कवर्स से ठीक से ढक नहीं पा रहे थे। इस दौरान कुछ कवर्स फट भी गये है। मैच रोके जाते समय केकेआर ने जीत के लिए 202 रन का पीछा करते हुए बिना किसी नुकसान के एक ओवर में सात रन बना लिये थे। सुनील नारायण चार और रहमानुल्लाह गुरबाज एक रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है।

Play interrupted due to bad weather.

इससे पहले पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह ने 83 जबकि प्रियांश आर्य ने 69 रन का योगदान दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी की टीम को शानदार शुरुआत दिलायी। पंजाब किंग्स ने चार विकेट पर 201 रन बनाये। केकेआर के लिए वैभव अरोड़ा ने 34 रन देकर दो विकेट लिये।

VIDEO | Rain lashes parts of Kolkata. Visuals from Dharmatala.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/iw1TCrFQoM